Hartharena plant ab Oktober wieder mit Veranstaltungen

Hartha

In den vergangenen Monaten ruhte der Betrieb in der Hartharena. Wegen der Corona-Krise wurde es still, Veranstaltungen wurden abgesagt. Seit Anfang Juni ist die Halle zumindest wieder für den Trainingsbetrieb von Sportvereinen und Freizeitgruppen geöffnet. Doch wie steht es um die noch anstehenden Konzerte im Herbst?

Günter Roßberg vom Kultur- und Sportbetrieb der Stadt Hartha gibt sich im Moment noch beruhigt. „Wir blicken vor allem auf den 31. August als Stichtag“, sagt Roßberg. Dann stehe fest, wie es konkret mit Konzerten und Musikveranstaltungen weitergehen kann. „Es ändert sich ohnehin fast jede Woche etwas, Planungen sind bis jetzt noch nicht möglich.“ Auch ein längeres Verbot für Großveranstaltungen, das aktuell diskutiert wird, sorgt bei Roßberg noch nicht für schlaflose Nächte. „Die Veranstaltungen überschreiten die 1.000 Zuschauer-Marke nicht“ und seien daher nicht ganz so streng reglementiert, so Roßberg.

Wer Rückfragen zu den einzelnen Veranstaltungen hat, kann sich jederzeit an die Stadtinfo (034328/ 38331), das Kulturamt (034328/669918) oder den jeweiligen Veranstalter selbst wenden. Auf der Internetseite der Hartharena gibt es außerdem weitere Hinweise.

Aktuell stehen folgende Veranstaltungen im Herbst fest:

Das dritte Harthaer Oktoberfest , am Samstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr

, am Samstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr Die große Schlagerhitparade, am Sonntag, 25. Oktober, ab 15 Uhr

„Cornamusa“ – World of Irish Pipe Music and Dance, am Sonntag, 8. November, ab 18 Uhr

Wunderland zur Weihnachtszeit – Eine glanzvolle Revue, am Samstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr

Von Max Hempel