Hartha

Umleitungen können viel Zeit, Energie und Sprit kosten. Andere Straßen, die in der Baustellenzeit stark befahren werden, weisen danach neue Schäden auf. Hartha konnte in den letzten Wochen ein Lied davon singen. Wie aber bestimmt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eine Umleitung?

Bereits auf der B175 bei Döbeln ist Hartha auf den Schildern durch ein rotes Kreuz durchgestrichen. Sackgassenschilder erinnern zusätzlich an die Vollsperrung am Ortseingang der Industriestadt. Die meisten Auto- und Lastwagenfahrer ignorieren die rote Markierung und biegen kurz vor Hartha nach Steina ab, um die Baustelle zu umgehen. Während dies für Autofahrer legitim sei, gilt für Lkw-Fahrer die offizielle Umleitung, heißt es aus dem Harthaer Bauamt.

„Normalerweise sollten Lkw-Fahrer überhaupt nicht von der Autobahn abfahren“, erklärt Bauamtsleiter Ronald Fischer. Von Döbeln aus werden sie zunächst über die A14 und die B169 über Waldheim nach Hartha umgeleitet.

Verwirrung bei Lkw-Fahrer

Ein Lkw wurde deshalb von einem entgegenkommenden Fahrzeug per Lichthupe darauf hingewiesen. Nachdem er die Töpelbrücke passiert hat, leuchteten die Scheinwerfer eines Autos auf. Eigentlich hätte der Lastwagen aus Polen nicht auf dieser Straße fahren dürfen. Der Mann am Steuer machte mit seinen Armen eine Bewegung, die dem Lkw-Fahrer verdeutlichen sollte, dass er nicht weiterfahren darf. Dieser hielt daraufhin an und besprach mit einem anderen Fahrer, wo er langfahren soll.

Die Verwirrung des Lkw-Fahrers rührt wohl daher, dass am Döbelner Ortsausgang kein gut erkennbares Umleitungsschild aufgestellt ist. Beim Gewerbegebiet Ost hingegen wird die Umleitung gut sichtbar ausgeschildert.

„Wir arbeiten ausschließlich nach den Straßengesetzen und wählen Routen, die keine Verkehrsarten ausschließen und die Verkehrsmengen aufnehmen können“, erklärt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert die Entstehung einer Umleitung. Hinzu kämen Wünsche der Busunternehmer, Anlieger, Polizei und weitere. Das letzte Wort habe allerdings die Verkehrsbehörde, die weisungsfrei und eigenverantwortlich arbeite.

Straßenschäden seit Sperrung von Kreiseln

Das erklärt auch, warum kein Lkw-Fahrer durch Steina fahren sollte. Straßenschäden bleiben durch den erhöhten Verkehr nicht aus. „Schlimmer ist es in Wallbach. Es macht sich aber auch in Steina bemerkbar, vor allem, wenn Lastwagen durchfahren“, sagt Fischer. Es sei okay, wenn es bei den Autos bliebe, die bis Aufhebung der Vollsperrung durch den Ort fahren, allerdings entstünden Schäden vor allem durch Lastwagen.

Das sieht man an Wallbach. Das Dorf hat erhebliche Straßenschäden davongetragen, seitdem die B175-Kreisel gesperrt waren. „Aktuell suchen wir nach einer Lösung für die Schäden“, so der Bauamtsleiter. Über Steina würde nach Abschluss der Bauarbeiten nachgedacht, allerdings kann der Bauhof Sanierungen an den Straßen beider Orte nicht stemmen. Um weitere Schäden zu vermeiden habe Fischer bereits mit der Polizei abgesprochen, dass sie vermehrt in Steina kontrollieren und Lastwagen aus dem Verkehr ziehen.

Von Nicole Grziwa