Harthas Bibliothek: 17.797 Gründe, warum sie wichtig ist

Hartha

Ein Blick in die Harthaer Stadtbibliothek lohnt sich eigentlich immer. Das dachten sich wohl auch die rund 11.300 Besucher, die im vergangenen Jahr dort vorbei schauten und mehr als 33.855 Ausleihen tätigten. Neben der klassischen Buchausleihe gab es Lesungen, Spielenachmittage und wechselnde Kunstausstellungen.

Die Leiterin, Andrea Zenker, ist zufrieden mit der Bilanz von 2019. „Wir hatten insgesamt 105 Veranstaltungen, davon waren drei länger andauernde Kunstausstellungen“, sagt sie. Besonders überrascht sei sie vom Erfolg der Ausstellung „Von der Dampflok zur Pedale“gewesen. Die Ausstellung zeigte Bilder der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Rochlitz und Waldheim, die nun zu einem Radweg umgebaut wird. „Da kamen auch Besucher aus anderen Regionen, damit haben wir so nicht gerechnet.“

Bücher sind etwas besonderes

Ein persönliches Highlight für Andrea Zenker und ihre zwei Mitarbeiterinnen waren auch die Lesungen, unter anderem die zum Frauentag, Anfang März. Das seien immer wieder schöne Erfahrungen, für Besucher sowie für die Lesenden. „Wenn der Raum richtig voll ist, macht es für alle Spaß“, erklärt Zenker. Sie versucht immer, Abwechslung in das Programm zu bringen und jeden Geschmack zu treffen.

Für Neuheiten gibt es in der Harthaer Bibliothek einen speziellen Tisch. Quelle: Vanessa Gregor

So macht sie es auch mit dem Bestand. 1.451 neue Medien wurden 2019 angeschafft. Das seien allerdings nicht nur Bücher, sondern auch Spiele oder DVDs. Was neu kommt, entscheidet das Team. Dabei nehmen sie allerdings auch Rücksicht auf Wünsche der Kunden oder die Bestseller-Listen.

Von den insgesamt 17.797 Medien, die aktuell in der Ausleihe verfügbar sind, sind 7.457 elektronisch. Das Buch verdrängen können sie aber nicht, findet Andrea Zenker. Das gehe auch vielen Besuchern so. „Sie erzählen, dass sie zu Hause einen E-Book-Reader haben, aber kaum nutzen. Es ist immer noch schöner, ein Buch in der Hand zu halten“, erzählt sie. Dieses Gefühl möchten Andrea Zenker und ihr Team auch den vielen Schüler- und Kindergruppen vermitteln, die regelmäßig in der Bibliothek vorbei schauen. „2019 hatten wir 75 Veranstaltungen für Kinder. Besonders der Buchsommer kam gut an.“ Den wird es auch dieses Jahr geben. Studien, die sagen, dass Kinder immer schlechter lesen, machen ihr nämlich deutlich, wie wichtig ihre Arbeit ist.

Ein unschlagbarer Vorteil

Das ein Bücherei-Ausweis Vorteile hat, bestätigt Zenker. „Wir sind nachhaltig. Wer sich ein Buch in der Buchhandlung kauft, liest es einmal, das war’s. Das ist bei uns selten der Fall.“ Mit nur zwölf Euro Nutzungsgebühren im Jahr kann das Team der Stadtbibliothek Hartha dazu fast jeden Titel besorgen – auch wenn er nicht im eigenem Bestand ist. Als Mitglied im deutschen Leihverkehr des Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg kann innerhalb einer Woche jeder dort gelistete Titel nach Hartha kommen. Fündig wird fast jeder, betont sie. „Wir können damit ganz spezielle Anfragen erfüllen, zum Beispiel für Facharbeiten.“

Von Vanessa Gregor