Hartha

Es ist wohl der schönste Tag im Leben eines Paares: die Hochzeit. Dieses Ereignis darf Ronald Kunze (parteilos) nun für Harthaer mitgestalten. Denn seit kurzem ist er nicht nur Bürgermeister, sondern auch Standesbeamter.

„Wenn Sie die Trauungen nicht so schnell wie die Stadtratssitzungen durchziehen, sind wir mit der Wahl einverstanden“, sagte Hans-Jürgen Gückel ( Die Linke) schmunzelnd während der jüngsten Stadtratsitzung. Dort beschlossen die Stadträte die Bestellung des Bürgermeisters zum Eheschließungsstandesbeamten, wie Kunzes neues Amt offiziell heißt.

Standesbeamtin Sylvia Richter bleibt federführend

Kunze darf nun Trauungen durchführen. „Federführend ist aber immer noch Frau Richter“, stellte der Bürgermeister klar. Er springt ein, wenn Standesbeamtin Sylvia Richter im Urlaub ist oder andere Termine hat. Dennoch können sich Paare explizit den Bürgermeister wünschen. „Mich erfüllt es mit Stolz, wenn sich Paare dafür entscheiden, dass ich sie trauen soll. Dann werde ich dem Wunsch natürlich nachgehen“, so Kunze.

Um dieses Amt übernehmen zu dürfen, musste er an einer dreitägigen Schulung im hessischen Bad Salzschlirf teilnehmen. „Das ist der einzige Ort in Deutschland, in dem die Schulung angeboten wird“, erzählte Kunze. Jeder im Rathaus dürfte Eheschließungsstandesbeamter werden, wenn dieser einen Verwaltungsfachwirt vorzeigen kann. So kamen drei Personen dafür in Frage: Kämmerin Barbara Müller, Bauamtsleiter Ronald Fischer und Kunze. Sie ließen dem Bürgermeister den Vortritt.

Kunze wird nur für Trauungen eingesetzt

Er lernte unter anderem etwas zum Vollzug einer Trauung und zum Thema Namensrecht. So wird er nur für Trauungen eingesetzt. Wenn eine Person beispielsweise jemanden aus dem Ausland heiraten möchte, werden Prüfungen durchgeführt, etwa ob dieser bereits verheiratet ist. Diese Prüfungen kann nur Sylvia Richter übernehmen.

In erster Linie ist es eine Entlastung für die Standesbeamtin. In einer kleinen Kommune wie Hartha sei es normal, dass das Personal im Rathaus mehrere Aufgaben übernehme, die nicht zur eigentlichen Position gehörten. „Ich muss Aufgaben in der Verwaltung übernehmen. Das ist Gang und Gebe“, erklärte Kunze.

„In einer Zeit, in der individuelle Interessen im Vordergrund stehen, ist es schön, wenn ein Paar füreinander einsteht“, sagte er. Daher sei Kunze stolz darauf das Amt zu übernehmen und freue sich auf die neue Aufgabe. „Bevor ich eine Trauung vollziehe, werde ich alles mit Frau Richter absprechen“, stellte er klar.

Im September erste Hochzeit?

Und vor der Trauung eines Paares, bespricht Kunze die Zeremonie mit den zukünftigen Eheleuten. Für die Trauung schreibt er eine individuelle Rede, die zu dem Paar passt. So kann man entgegen des Witzes von Gückel davon ausgehen, dass der Bürgermeister die Trauung nicht wie eine Stadtratsitzung behandelt.

Vielleicht feiert Kunze im September bereits sein Debüt. Wenn Sylvia Richter an einem Tag nicht da sein kann, springt der frischgebackene Standesbeamte bereits im nächsten Monat für sie ein.

Von Nicole Grziwa