Harthas Pestalozzi-Oberschule mit neuen Digi-Tafeln

Hartha

An der Pestalozzi-Oberschule in Hartha wird weiterhin gebaut, Kunst- und Musikräume im ehemals leeren Dachboden sind bereits fertig, der Fahrstuhlschacht erkennbar. Jetzt kamen weitere Arbeiten hinzu, es gab sechs neue Tafeln. Das besondere an ihnen: Kreide und Schwamm wird für sie nicht mehr nötig sein. Die Tafeln sind digital. Geschrieben werden kann an ihnen trotzdem, erklärt Gottfried Kummer, Informatiklehrer an der Pestalozzi-Oberschule. „Die digitalen Tafeln funktionieren wie normale Tafeln, allerdings braucht es einen speziellen Stift, um auf ihnen zu schreiben. Sie sind ein bisschen wie Bildschirme beim Smartphone.“

Vor allem für Fachräume

Die sechs Geräte wurden vor allem in den Fachräumen installiert. Im neuen Musikraum hängt eine, auch im Computer- und Physikkabinett sind sie angebracht. „In manchen Räumen macht es allerdings auch weniger Sinn. Im Werkraum oder in der Küche zum Beispiel“, erklärt Schulleiterin Heike Brüssau. Staub und Feuchte sind eher kontraproduktiv für die Geräte.

Lehrer helfen sich gegenseitig

Im Physikraum der Schule hängt die digitale Tafel bereits seit einigen Monaten.Dort arbeitet Physiklehrer Volker Nostitz mit der Tafel. Eine Schulung hatte er bisher nicht. Die Kollegen helfen sich gegenseitig und das klappe ganz gut. Spezielle Programme, erklärt er, die zum Beispiel mathematische Formeln, physikalische Gesetze oder chemische Experimente modellhaft darstellen können, helfen im Unterricht. Ergebnisse aus den Stunden müssen ebenfalls nicht nach dem Putzen der Tafeln verschwinden, sie können auf USB-Sticks gespeichert und in der nächsten Stunde wieder genutzt werden.

Sollte die Technik doch mal ausfallen: an beiden Seiten der Tafeln befinden sich analoge Whiteboards, die entsprechend beschrieben werden können.

Am Anfang bestand Skepsis

„Alles in allem sind die neuen Tafeln schon eine gute Sache. Natürlich müssen sich die Kollegen noch mit der Technik anfreunden. Manche standen ihnen erst skeptisch gegenüber, sind aber mittlerweile begeistert davon,“ erklärt Gottfried Kummer. Insgesamt sind alle der neuen Technik aber aufgeschlossen, auch die Schüler. Keine Tafeldienste, keine kreidigen Hände und keine nassen Schwämme mehr, das ist schon ganz schön. Auch die Möglichkeit, Erklärvideos zu zeigen, mache den Unterricht interessanter, sagt Jonas Stemke aus der Stufe neun.

Finanziert werden die Tafeln übrigens über das Digitalpaket, einer Förderung, die Schule und Stadt zusammen beim Freistaat beantragt haben. Dort ist es möglich, auch schon vorab auf einen Teil der Förderung zuzugreifen. Schulleiterin Heike Brüssau wünscht sich als nächstes übrigens unter anderem neue Computer für die Schüler.

Von Vanessa Gregor