Harthas Sternwarte: Rekord geknackt!

Hartha

Ganz oben auf dem Berg, über den Dächern von Hartha, auf dem Gallberg steht sie: die Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte. Der graue Bau fällt auf, nicht durch die Farbe, sondern durch seine zwei Türme mit den runden Dachkuppeln. Dort versteckt sind sie: Die Teleskope, mit denen in die weiten des Weltalls eingetaucht werden kann.

Besucherrekord geknackt

Jeden Freitag in der Saison zwischen Oktober bis März öffnet die Sternwarte ihre Türen, dann gibt es Vorträge für Erwachsene, Kinder und wenn es das Wetter zulässt – der Himmel muss klar sein – auch einen Blick in die Sterne. Organisiert werden diese Abende von den Mitgliedern des Vereins Sternwarte Hartha e.V. Der Verein kümmert sich mittlerweile seit 24 Jahren um die Sternwarte, mit allem was dazu gehört. „Wir haben ein Team von Vereinsmitgliedern, das sich mit den veränderlichen Sternen beschäftigen, wir haben unsere Vortragenden und natürlich auch diejenigen, die dann die Teleskope erklären und zeigen“, erklärt Hans-Dieter Köhler von der Sternwarte. Mit 81 Veranstaltungen, die es 2019 gab, knackte die Sternwarte mit rund 1600 Besuchern übrigens auch einen Rekord an Gästen.

Linsen und Spiegel

Die Hobbyastronomen, die sich wöchentlich in der Sternwarte treffen, haben mit drei Teleskopen einen weiten Blick in den Himmel. Zwei Spiegel- und ein Linsenteleskop gibt es. Das Linsenteleskop ist nicht nur optisch das größte, sondern war auch das erste der Sternwarte. Die, offiziell eröffnet 1956, steht auf 324 Meter Höhe. Das Teleskop zog damals auch mit ein, ist aber noch einige Jahre älter. Dessen Geschichte: Nur Hörensagen, genau weiß es niemand mehr, erklärt Köhler. „Gebaut wurde das Teleskop wohl in den 1930er Jahren, den Krieg hat es gut verpackt unter Kohlen vergraben in der Landeshauptstadt überdauert – dann kam es nach Hartha.“

Köhler ist, wie auch viele andere Vereinsmitglieder, schon lange an der Sternwarte. Dreißig Jahre seien es schon, schätzt er. Aktuell ist noch bis Ende März immer Freitags etwas für die Öffentlichkeit geplant. Ansonsten gibt es noch eine AG für Schülergruppen. Die fällt im Moment leider aus, der Leiter ist krank. Sobald sich das ändert, geht es weiter. Inhaltlich wird in der AG nicht nur gen Himmel geschaut, sondern auch Computer und Handy kommen zum Einsatz, astronomische Modelle wie Sternkarten oder Sonnenuhren werden entworfen, Experimente mit Prismen, Linsen, Magneten und Spiegeln gemacht.

Das neueste Spiegelteleskop: Mit GPS-Daten lässt sich damit fast jedes Sternenbild finden. Quelle: Sven Bartsch

Überhaupt scheint Reflexion in der Astronomie wichtig zu sein. Die beiden Spiegelteleskope würden ohne sie gar nicht funktionieren – und auch nicht ohne Technik. Eines ist schon mit GPS ausgestattet und richtet sich automatisch aus, je nachdem was man sehen möchte, das andere baut der Verein gerade um. „Das Ziel ist es, irgendwann mal das Teleskop von zu Hause aus, mit dem Handy, steuern zu können und dann auch das Bild gesendet zu bekommen“, so Köhler.

Eine Sonnenuhr von Just

Seit diesem Jahr hat die Sternwarte in Hartha übrigens noch eine Sehenswürdigkeit mehr: Eine Sonnenuhr. Die steht vor dem Hauptgebäude und zeigt die Zeit, ganz ohne technischen Schnickschnack. Fast zwei Meter groß ist der Monolith, auf denen die Tageszeit mit Hilfe von Sonnenlicht und Schatten angezeigt wird.

Ohne Sonne, keine Zeit? Mit Hilfe von Schatten lässt sich normalerweise die Uhrzeit erkennen. Quelle: Vanessa Gregor

„Die haben wir von der Firma Just gesponsert bekommen“, erklärt Köhler. „Das ist auch echt eine großes Dankeschön wert.“

Die Saison der Sternwarte geht noch bis Ende März. Bis dahin wird es noch früh genug dunkel. „Wir öffnen aber natürlich auch gern auf Anfrage oder bei besonderen Ereignissen“, erklärt Köhler. Eines davon ist der Tag der Astronomie am 28. März. Den lässt sich die Sternwarte natürlich nicht entgehen und hat schon ein kleines Programm mit Vorträgen für groß und klein entworfen.

Von Vanessa Gregor