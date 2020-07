Hartha

Im Frühling herrschte hier noch das blühende Leben, erinnert sich Ramona Jungmittag. „Wir konnten Enten, Fische, Kaulquappen und sogar kleine Molche beobachten“, berichtet die Anwohnerin, die sich seit Jahren an dem kleinen Biotop erfreut. Doch seit einigen Wochen ist aus dem Teich neben dem Schulhof des Harthaer Martin Luther-Gymnasiums eine stinkende Schlammgrube geworden. An der Wasseroberfläche hat sich eine glibbrige Schicht aus Algen gebildet, rund um das Schilf liegt immer wieder Müll. Die meisten Fische, die einst in dem Gewässer lebten, sind mittlerweile verendet, trieben noch bis vor kurzem an der Oberfläche und verbreiteten einen übel riechenden Fäulnisgestank.

In einem Facebookpost machte Jungmittag nun ihrem Ärger Luft. Im Gespräch mit der DAZ erklärt die Harthaerin das Problem ausführlicher – zumal es nicht das erste Mal ist. Vor zwei Jahren wandte sich Junghans bereits an die DAZ, auch damals war der Teich in einem schlechten Zustand und musste von allerlei Unrat befreit werden. Immer wieder verschmutzen Gruppen die Grünfläche, wenn sie den Platz als abendlichen Treffpunkt für Partys nutzen.

Wasserpest macht aus dem Teich einen Sumpf

Doch größere Sorgen bereitet Jungmittag derzeit die Wasserpest. Mittlerweile ist der komplette Tümpel mit den grünen Schlingpflanzen zugewuchert und erinnert mehr an einen Sumpf. „Die Fische verheddern sich darin und sterben dann“, erläutert Jungmittag. Wer vor Ort ist, kann den Todeskampf der Tiere hautnah miterleben. Immer wieder blubbern und platschen Fische in dem gerade noch knöchelhohen Wasser.

Unschöner Anblick: Wegen der vielen Schlingpflanzen verenden mittlerweile die Fische in dem Biotop. Quelle: privat/ Jungmittag

Das Problem ist augenscheinlich. Wegen der anhaltenden Trockenheit der vergangenen Jahre hat das vor über 20 Jahren künstlich angelegte Biotop mittlerweile nicht mehr genug Wasser. Die Wasserpest kann sich ungehindert ausbreiten und verdrängt somit alles restliche Leben. Dabei hat Ramona Jungmittag mit ihrem Mann bereits selbst Hand angelegt und versucht, die Schlingpflanzen mit der Hand herauszuziehen. Jedoch nur mit mäßigem Erfolg – es sind einfach zu viele. Außerdem kommen die Privatleute nicht ohne Verletzungsgefahr in alle Bereiche, überall muss man auf Glasscherben achten.

Bauamt: Entweder trocken legen oder künstlich bewässern

In der Harthaer Stadtverwaltung ist man sich der unschönen Situation bewusst, sagt Bauamtsleiter Ronald Fischer auf DAZ-Nachfrage. „Im vergangenen Jahr ist der Teich leider etwas aus dem Blick geraten“, gibt Fischer zu. Sein Zustand sei der Stadtverwaltung jedoch bekannt. Das Müllproblem soll nun zuallererst angegangen werden. Mitarbeiter des Bauhofs sollen ab sofort regelmäßig den Zustand kontrollieren. Doch eine langfristige Lösung muss her, fordert Jungmittag. Für diese bittet das Bauamt jedoch noch um ein wenig Zeit. „Bis zum Jahresende wollen wir wissen, wie mit dem Teich am Martin Luther-Gymnasium verfahren wird“, sagt Fischer. Zwei Optionen stehen dabei zur Wahl. Entweder wird der Tümpel in Zukunft künstlich bewässert und somit erhalten. Oder er muss trocken gelegt werden.

Das fände Ramona Jungmittag jedoch äußerst bedauerlich. Es gebe viele ältere Herrschaften hier in der Nachbarschaft, die eine Runde drehen und sich das ganze Jahr über an dem Anblick erfreuen. „Denn ein Großteil des Jahres ist der Zustand des Weihers eigentlich in Ordnung. Es gibt viele Tiere, die sich hier wohl fühlen.“ Jungmittag wünscht sich deshalb, dass die Stadt in Zukunft öfter nach dem Rechten sieht und Mitarbeiter vom Bauhof den Teich beizeiten von der Wasserpest befreit. „Ich fände es schade, wenn die selbst ernannte Froschstadt keinen Platz mehr für ihre Frösche bieten würde.“

