Hartha jongliert im Haushalt mit Millionen für Schule und Breitband

Hartha

Die Stadt Hartha hat einen ersten Entwurf für die finanzielle Planung der Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgelegt. Die guten Nachrichten dabei: Neue Kredite sind erstmal nicht geplant, erklärt die Kämmerin der Stadt, Barbara Müller. Sie hat den Überblick über Ausgaben und Einnahmen, die Hartha zur Verfügung stehen. Für 2020 stehen in Hartha zwei sehr große Investitionen an. Davon haben allerdings auch die Bürger etwas. „Wir haben in diesem Jahr mit dem Breitbandausbau und den Arbeiten, die noch an der Pestalozzi-Schule gemacht werden, zwei große Investitionen auf dem Plan“, erklärt sie.

Breitbandausbau wird teuer

Der flächendeckende Breitbandausbau in Hartha ist 2020 mit rund 5,4 Millionen Euro mit die größte Investitionstätigkeit der Stadt. Im Folgejahr muss beim Breitbandausbau dann voraussichtlich nochmals mit circa 2,9 Millionen Euro gerechnet werden. Müller betont aber, das dabei auch Fördermittel zum Einsatz kommen. Zweiter großer Kostenpunkt wird der weitere Ausbau der Pestalozzi-Schule sein. Dort geht es mit großen Schritten dem Ende entgegen. Erst vor kurzem eröffnete der Hort. Für brandschutztechnische Maßnahmen zum Beispiel, die an dem Schulgebäude noch durchgeführt werden müssen, rechnet die Stadt mit Ausgaben von circa 1,5 Millionen Euro. Allein der Hortumbau kostete dort bereits drei Millionen Euro.

Großteil durch Förderung finanziert

Insgesamt wird besonders 2020 viel investiert. Die Summe lässt sich sehen: Rund 9,25 Millionen Euro werden in die Hand genommen. Der Löwenanteil von circa 8,43 Millionen Euro wird dabei jedoch nicht von der Stadt getragen. Er finanziert sich unter anderem durch Förderungen. Den Rest, 825.467 Euro, muss allerdings die Stadt selber aufbringen. 2021 wird zwar etwas weniger investiert – die Stadt muss aber selber mehr Eigenmittel beitragen. 851.600 Euro müssen laut der ersten Annahme des Haushalt- und Finanzplanes aufgebracht werden – bei einer geplanten Investitionssumme von rund 7,13 Millionen Euro.

Der aktuelle Plan, betont Müller, könne sich in der nächsten Zeit noch ändern. Dann wird er zunächst dem Stadtrat vorgelegt und bestätigt, dann müsse er noch dem Landratsamt vorgelegt werden.

Der vorläufige Haushaltsplan der Stadt Hartha für die Jahre 2020 und 2021 liegt noch bis zum 27. Februar im Rathaus aus und kann dort eingesehen werden.

Von Vanessa Gregor