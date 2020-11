Harthas neuer Wegweiser

Hartha

Die Stadtverwaltung Hartha hat eine Personalstelle zur Erarbeitung eines virtuellen „ Wegweisers Hartha“ ausgeschrieben.

Heutzutage ist jeder mit jedem vernetzt. Die Welt wird immer kleiner und fast jeder trägt sie in Form eines Smartphones in seiner Tasche mit sich umher. Dabei wissen viele noch nicht einmal, was der eigene Nachbar eigentlich so genau macht. Jetzt will Harthas Bürgermeister Ronald Kunze die Harthaer untereinander besser vernetzen.

„Der Wegweiser soll nach Innen und nach Außen wirken“, sagt Ronald Kunze. Er hatte die Idee zum „ Wegweiser Hartha“. Sämtliche Informationen zu Angeboten in der Stadt sollen gesammelt und im Internet auf einer zentralen Internetseite bereitgestellt werden. Seien es die Kindertagesstätten, die Sportvereine, oder aber auch die Unternehmen in der Stadt. Es soll ein komplettes Verzeichnis Harthas werden – jeder soll angemessen präsentiert werden.

„Auf der einen Seite, sollen Menschen die überlegen, nach Hartha zu ziehen, auf einen Blick sehen können, was die Stadt alles zu bieten hat und was alles angeboten wird. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass der Wegweiser den Unternehmern hilft“, sagt Kunze. Das Interesse von Seiten der Industriellen sei groß. Oft hätten die Unternehmer keine Zeit sich links und rechts um zu sehen. „Aber Warum soll von Außerhalb eingekauft werden, wenn es das selbe auch direkt nebenan gibt?“, fragt Kunze lachend. Auch sollen auf der Internetseite Stellenausschreibungen aus Hartha veröffentlicht werden.

Kunze sagt, dass die Industrie viel für die Stadt tue, nun wolle man auch etwas zurückgeben und zeigen: „Ihr seid Hartha“. Es gäbe sehr viele fleißige Menschen in Hartha. „Es würde mich freuen, ihnen auch auf diesem Weg helfen zu können“, sagt Ronald Kunze.

