Haßlauer Baugebiet ist wieder Thema im Rathaus

Roßwein

Zu einer Bürgerversammlung sind die Haßlauer am Dienstag in den Roßweiner Rathaussaal eingeladen. Dort geht es um das geplante neue Baugebiet für 40 Eigenheime, das im Ort entstehen soll. In einer der letzten Stadtratssitzungen hatte über den Antrag entschieden werden sollen. Allerdings nutzten damals zahlreiche Vertreter der Einwohnerschaft die Bürgerfragestunde, um sich gegen die Pläne auszusprechen und an die Stadträte zu appellieren, sich noch einmal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Nachdem in der Verwaltung auch noch einmal in verschiedenen Gremien diskutiert wurde, sollten auch die Haßlauer in den Entscheidungsfindungsprozess einbezogen werden. Dies passiert nun am kommenden Dienstag. Von 18 bis 20 Uhr gibt es im großen Rathaussaal die Möglichkeit, sich zu informieren. Die Veranstaltung ist aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage auf 50 Personen beschränkt und kann nur mit einem Impf- oder Genesenennachweis besucht werden. Anmeldungen sind vorher empfehlenswert. Bürgermeistersekretärin Sabine Schade nimmt diese unter 034322/46665 entgegen.

Von Manuela Engelmann-Bunk