Haßlauer Narren verwandeln Sonnenhof in Varieté-Theater

Haßlau/Ossig

Am Montag geht es los in Ossig: Die Haßlauer Karnevalisten bereiten ihre Auftaktveranstaltung für die neue Saison vor. Dafür wird ein Handwerker-Trupp aus sechs bis sieben Mitgliedern des Vereins die Kulturscheune des Landhotels in ein großes Varieté-Theater verwandeln.

„Es wird alles neu gebaut“

Unheimlich viel Aufwand betreiben die Haßlauer in diesem Jahr für Bühnenbild und Dekoration bei ihrem Faschingsauftakt. „Es wird alles neu gebaut“, schwärmt Vereinschef Oliver Rühle, der auch das Motto des diesjährigen Auftaktes verrät: „Ob Tanz, ob Sketch, heut geht es rund, im Varieté da wird es bunt.“ Diesen gestaltungstechnischen Aufwand hat es so noch nie gegeben. Die Dekoration soll dann in abgewandelter Form nicht nur für die Weihnachts-Dinner-Show im Sonnenhof zum Einsatz kommen, sondern auch gleich für das Kreiskarnevalstreffen stehen bleiben, das am 23. November in Ossig über die Bühne geht. Alle zwei Jahre treffen sich die Karnevalisten der Vereine aus der Region zum Erfahrungsaustausch – und um selbst auch einmal zu feiern. In diesem Jahr sind die Haßlauer Gastgeber.

Erstmal Marsch der Generationen

Neu ist nicht nur der Aufwand, den die Haßlauer in diesem Jahr bei der Ausstattung betreiben. Neu ist auch der Marsch der Generationen, den es erstmals zu sehen gibt. Alle sieben Tanzgruppen des Vereins werden gemeinsam mit einer Performance auf der Bühne stehen – das sind rund 60 Leute. Ansonsten gibt es auch in diesem Jahr zur Auftaktveranstaltung viele neue Tänze und Einlagen, viel Glitzer und Glamour, unter anderem auch eine Zaubershow.

Machtübernahme beim Seniorencafé

Bevor am 16. November in Ossig Auftakt in die närrische Zeit gefeiert wird, nehmen die Haßlauer dem Bürgermeister in Roßwein auch wieder den Schlüssel für das Rathaus ab. Das geschieht traditionell am 11. November, und zwar im Rahmen des Seniorencafés an diesem Tag. Ab 14.30 Uhr sind die Senioren ins Rathaus eingeladen, um bei Kaffee, Pfannkuchen und Einlagen der Karnevalisten zu feiern und Zeuge der närrischen Machtübernahme zu werden.

Kartenvorbestellung läuft

Nach der Auftaktveranstaltung ist vor dem Fasching – zumindest was die Proben der Mitglieder für die beiden Veranstaltungen des Vereins im Februar angeht. Dafür gibt es nämlich wie immer ein extra Programm. Das Motto steht auch längst, darf aber natürlich noch nicht verraten werden. Jetzt geht es erst einmal glamourös zu – Karten für den Auftakt können vorbestellt werden. Rund 150 Gäste passen in das Varieté-Theater auf dem Sonnenhof in Ossig.

Auftaktveranstaltung des KC Haßlau, 16. November, 19.30 Uhr, Landhotel Ossig (Einlass ab 18.30 Uhr); Kartenvorbestellung unter 034322/42040 oder 03431/704879

Von Manuela Engelmann-Bunk