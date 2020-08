Haßlauer klagen über Güllegestank und Lärm

Haßlau

Über unerträgliche Geruchsbelästigung im Ort beklagten sich zur ersten Ortsbegehung nach zwei Jahren am Dienstagnachmittag Anwohner in Haßlau. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) war gemeinsam mit Vertretern von Ordnungsamt, Bauamt und dem Bauhof unterwegs in der Gegend, um sich vor Ort zu informieren und gegebenenfalls Sorgen und Nöte von Einwohnern aufzunehmen. Unter anderem Volkmar Raschdorf und seine Frau nutzten die Gelegenheit, um ihrem Ärger über den Zustand im Haßlau Luft zu machen. Unerträglich sei der Geruch im Ort, genauso wie der Lärm, den die Milchviehanlage von Bauer Christian Kalbhenn verursache. Schlafen bei offenem Fenster sei nicht möglich. Einerseits wegen des Geruchs – eine Wahrnehmung, die auch Nachbar Werner Stowasser teilt. Andererseits wegen des Krachs, den die Anlage, bzw. die Arbeiten in ihr nachts oder am sehr frühen Morgen verursachen. „Um 22 Uhr fängt der an, dort oben wilde Sau zu spielen“, so die Klagen der Bewohner aus dem Haßlauer Tal, die die Zeiten anprangern, zu denen beispielsweise Gülle vom Hof gefahren wird.

Alte Güllebecken sind das Problem

Vor fünf Jahren hatte es in Haßlau eine Einwohnerversammlung gegeben, auf der Milchbauer Christian Kalbhenn die geplante Erweiterung des Landwirtschaftsbetriebes vorgestellt hatte und Ängste nehmen wollte. Denn schon damals hatte sich im Ort Widerstand geregt, war die zunehmende Geruchsbelästigung eine Hauptsorge einiger Bewohner gewesen.

Anzeige

„Der Stall stinkt nicht“, kann Werner Stowasser, Bauunternehmer im Ruhestand, jetzt feststellen. Die Stallanlagen sind in den vergangenen Jahren komplett erneuert worden, offen gestaltet und für bessere Durchlüftung gibt es große Ventilatoren. Das Problem sind die Güllebecken, und zwar die beiden älteren. Während das damals neu gebaute große Silo eine Plane als Abdeckung erhalten habe, womit die Geruchsbelästigung kein Thema sei, sind die alten Silos offen.

Weitere LVZ+ Artikel

Strenge Vorschriften für Gülle-Transport

Christian Kalbhenn weiß um die Sorgen der Bewohner. Ändern kann er nur bedingt etwas, beziehungsweise habe er auch schon Maßnahmen ergriffen, um die Belästigung so gering wie möglich zu halten. So sei beispielsweise durch den Einbau eines Rohres dafür gesorgt, dass die Gülle nicht von oben in die Becken plumpsen muss. Eine elektrische Pumpe holt die Gülle heraus, der Abtransport erfolgt in Richtung Westen. Was den Gülle-Abtransport angeht, ist der Bauer eingeschränkt. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen organischer Dünger ausgebracht werden darf, laut Gesetz genau zweimal im Jahr. „Die Lohnunternehmen müssen Tag und Nacht fahren, weil in kurzer Zeit immer mehr rausgebracht werden muss.“

100 000 Euro kostet Nachrüstung

Was die Abdeckung auf den beiden alten Silos angeht, hatte Christian Kalbhenn vor fünf Jahren den Bewohnern sein Wort gegeben, dass er etwas unternehmen würde, wenn die Geruchsbelästigung durch die Erweiterung der Anlage schlimmer werden sollte. Insgesamt 100 000 Euro, 50 000 für jedes Silo würde das Landwirtschaftsunternehmen eine Nachrüstung kosten. Für Christian Kalbhenn ist die Plane auch ein Stück weit Augenwischerei. „Das Gas muss ja trotzdem weg, es geht mit der Plane halt gezielter nach oben.“

Zum Zweck einer Auswertung war für etwa ein Jahr nach Fertigstellung der gesamten Anlage noch einmal ein Treffen zwischen Bewohnern und dem Milchbauer vereinbart. Die letzten Maßnahmen an der Anlage sind jetzt erledigt. Bürgermeister Veit Lindner schlug den kritischen Stimmen im Ort genau das vor: Ein Gespräch. Christian Kalbhenn ist dazu bereit.

Von Manuela Engelmann-Bunk