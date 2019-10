Hat Rechter aus Schlesien das Döbelner Treibhaus beschmiert?

Döbeln

Judith Schilling war überrascht. Die Geschäftsführerin hatte nicht damit gerechnet, dass die Polizei überhaupt einen Tatverdächtigen für die Schmierereien an der Treibhaus-Fassade findet. Anfang November 2017 hatte dort jemand Nazi-Schriftzüge aufgesprüht. Aber dann kam die Ladung zur Zeugenaussage am Amtsgericht. Ein Novum für die 27-Jährige. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Sachbeschädigung gegen einen 32-Jährigen aus Görlitz erhoben und Strafrichterin Ines Opitz wollte diese am Montag verhandeln.

Zeugen mussten warten

Judith Schilling zeigte auf dem Gerichtsflur Fotos von den Schmiererein. „NS-Zone“, „Unsere Stadt, unsere Regeln“ und „Anti-Antifa“ prangten in schwarzer Farbe an der Fassade. Zeit zum Zeigen war ausreichend vorhanden. Zuerst ging Rechtsanwalt Heiko Schönfelder in den Gerichtssaal. Zeugen und Öffentlichkeit blieben draußen. Der Verteidiger schien etwas auszuhandeln. Dann ging der Angeklagte in den Saal und kam augenscheinlich gut gelaunt wieder heraus. Das alles dauerte seine Zeit...

Teurer Ärger mit rechter Schmiererei

In der Zwischenzeit berichtete Torsten Fischäder, Vorsitzender des Vereins Haus der Demokratie, dem das Treibhaus gehört, welchen Ärger die Besitzer mit den Schmierereien hatten. Teuren Ärger. Laut Torsten Fischäder hat es 6700 Euro gekostet, die Fassade wieder ordentlich herzurichten. Allein 2000 Euro kostete das Gerüst. Etwa zwei Monate lang waren die Schmierereien am Gebäude sichtbar, bevor sie die Treibhäusler zunächst provisorisch übermalten.

Nach etwa einer Dreiviertel Stunde des Wartens auf dem Gerichtsflur rief Urkundsbeamtin Birgit Zaspel die Zeugen in den Gerichtssaal. Neben Torsten Fischäder, Judith Schilling und einer Polizistin war noch eine weitere Frau erschienen.

Tatnachweis schwierig

Sie brauchten alle nicht auszusagen. „Wir haben uns darauf geeinigt, das Verfahren nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung vorläufig einzustellen. Als Auflage muss der Angeklagte 800 Euro an den Verein zahlen“, erläuterte Richterin Opitz den Ausgang des Verfahrens. So erklärte sich auch, weshalb solange hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde und weshalb sich der Angeklagte anscheinend über den Ausgang des Verfahrens freute. Zahlt er die 800 Euro an den Treibhaus-Verein, ist das Verfahren für ihn erledigt. Da es ohne Urteil mit Schuldspruch zu Ende ging, gilt für den 32-Jährigen die Unschuldsvermutung fort. Richterin Opitz zufolge war der Nachweis der Tat schwierig. Statt einen aufwendigen Prozess zu führen, einigten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht.

Schaden zunächst geschätzt

Judith Schilling ist trotzdem zufrieden, wie der Prozess ausgegangen ist. Auch ohne Urteil. Schließlich gibt es Geld von dem Mann aus Niederschlesien, das der Verein gut gebrauchen kann. Hätte das Gericht aber Torsten Fischäder als Zeugen vernommen, wäre es womöglich teurer geworden für den Angeklagten, den die linke Szene in Görlitz der dortigen Neonazi-Szene zuordnet. Zumindest seine Freundesliste auf Facebook deutet auf diese politische Einstellung, gehören doch der sächsische NPD-Kader Jürgen Gansel und Rechtsrocker Phil von der Band „Flak“ dazu.

Torsten Fischäder hätte den Schaden auf 6700 Euro beziffert. Das Gericht war laut Akte von 800 Euro ausgegangen. „Wir haben die Tat bei der Polizei im Internet angezeigt. Die genaue Schadenshöhe stand damals noch nicht fest. Als Spanne haben wir 800 bis 4000 Euro angeben“, erläutert Torsten Fischäder, die nicht unbeträchtliche Differenz.

