Geplantes neues Kommunalrechtsgesetz - Hauptamtliche Bürgermeister in jeder Kommune in Sachsen? Was ehrenamtliche Ortschefs dazu sagen

Ab 2022 sollen in Sachsen auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von kleinen Gemeinden hauptamtlich angestellt werden. Bisher sind sie in Ortschaften mit weniger als 5000 Einwohnern ehrenamtlich tätig. Die LVZ hat ehrenamtliche Ortschefs in der Region gefragt, was sie von diesen Plänen halten.