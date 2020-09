Haus brennt bei Leisnig komplett aus

Kalthausen

Das sind unruhige Tage für die Feuerwehren im Altkreis Döbeln. Nach den Großeinsätzen in Westewitz und Döbeln in den vergangenen Tagen wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zum Freitag erneut alarmiert.

In Kalthausen bei Leisnig stand ein Gebäude komplett in Flammen. Gegen 3.50 Uhr wurden zuerst die Wehren aus dem raum Leisnig zum Einsatzort beordert. Weil aber das Gebäude in voller Ausdehnung in Flammen stand, wurden zusätzliche Einsatzkräfte aus Waldheim, Hartha und Döbeln hinzugezogen.

Das Haus brannt allerdings bis auf die Grundmauern nieder. Nach aktuellem Kenntnisstand war das Gebäude nicht bewohnt.

Von HS/SB