Haushalt verabschiedet: So investiert Großweitzschen

Großweitzschen

„Wir haben sparsam gewirtschaftet und Angebote verglichen“, erklärt Kämmerin Elke Görs. Mit Verspätung steht der Haushaltsplan der Gemeinde Großweitzschen. Doch was steckt hinter dem Zahlenwerk ohne das keine Kommune überhaupt handlungsfähig wäre?

Was kommt rein? Was geht raus?

Im Haushaltsjahr 2021 generiert die Gemeinde Großweitzschen rund 4,8 Millionen Euro Erträge, darunter zum Großteil Steuern (2,2 Millionen Euro). Dem gegenüber stehen zirka 5,1 Millionen Euro Aufwendungen. Demnach schnellten die Sach- und Dienstleistungen von immerhin insgesamt rund 1,1 Millionen Euro um 75.000 Euro in die Höhe. Schuld ist der Kellerbrand in einem der gemeindeeigenen Wohnblöcke Am Waldrand in Westewitz (die DAZ berichtete). Jedoch konnte die Gemeinde ihre Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen um 20.000 Euro senken. Das verdankt sie dem Verkauf einige ihrer kommunalen Wohnungen. Das spülte zum einem einen Verkaufserlös von rund 336.000 Euro in die Kasse und erspart der Kommune auf der anderen Seite Geld für Reparaturen oder anderweitig anfallende Kosten.

Zu schaffen macht einer kleinen Gemeinde wie Großweitzschen die Kreisumlage. Die schmälert die Kasse um rund 758.000 Euro. „Für uns ist das sehr viel Geld“, sagt Kämmerin Elke Görs. Immerhin: Im Vergleich zum Vorjahr zahlt die Kommune weniger. Im letzten Jahr waren es noch 25.000 Euro mehr.

Größter Posten bei den Aufwendungen bleibt aber wie auch in den Jahren zuvor die Personalkosten. Rund 2 Millionen Euro gibt die Gemeinde für ihr Personal aus – inklusive dem der Kindereinrichtungen. „Nach allen Berechnungen von Erträgen und Aufwendungen wird unser Bankkonto um rund 159.000 Euro geschmälert“, fasst Kämmerin Elke Görs die finanzielle Lage der Gemeinde zusammen. „Ich hätte gern etwas gespart, aber das war auch in diesem Jahr nicht möglich.“

Was finanziert die Gemeinde aus eigener Tasche?

Denn investieren wollte die Gemeinde auch in diesem Jahr – trotz angespannter Haushaltslage. Lag der Eigenanteil an den Investitionen im letzten Jahr bei rund 258.000 Euro, sind es in diesem Jahr zirka 425.000 Euro. Einen großen Posten nimmt dabei die Softwareerneuerung in der Gemeindeverwaltung ein. Seit Jahren arbeiten die Mitarbeiter mit veralteter Software. Selbst das interne Verschicken von Dokumenten wird da schon mal zur Nervenprobe, berichtet Kämmerin Elke Görs. Will die Verwaltung effizient und zügig arbeiten, führt kein Weg an der Investition in Höhe von 25.000 Euro vorbei.

Mindestens genauso dringend ist die Anschaffung eines Schneepflugs und einer Salzstreumaschine im Bauhof. 23.150 Euro zahlt die Gemeinde dafür aus eigener Tasche. Das gilt auch für die Anschaffung neuer Möbel in der Kindertagesstätte Mockritz für 7.000 Euro. Die Kita in Großweitzschen bekommt für 8.000 Euro eine Windelspüle sowie ebenfalls neues Mobiliar.

Welche Vorhaben werden mit Hilfe von Fördermitteln realisiert?

Unter den knapp 20 Investitionen finden sich auch welche, die mit Fördermitteln realisiert werden. So zum Beispiel die Neugestaltung des Parkes in Westewitz (die DAZ berichtete) für 82.000 Euro, wobei die Gemeinde davon lediglich 17.500 Euro zahlen muss. Noch besser kommt Großweitzschen beim Digitalpakt für die Grundschule weg. Die 52.100 Euro, wovon mobile Endgeräte, Tafeln und Co. angeschafft werden sollen, werden zu 100 Prozent gefördert. Gleiches gilt für die Anschaffung des 27.000 Euro teuren gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges samt Beladung für die Großweitzschener Ortswehr.

Mit Abstand der größte Posten auf der Liste der Investitionen ist aber der Breitbandausbau. Der schlägt mit 2,65 Millionen Euro zu Buche. Die Gemeinde muss davon theoretisch keinen Cent bezahlen. Das schnelle Internet kommt zu 100 Prozent gefördert aufs Land. Doch die Gemeinde geht für jeden Bauabschnitt in Vorleistung. „Das ist für uns schwer zu stemmen“, sagt Kämmerin Elke Görs. Für den Fall der Fälle hat sie für ein Sicherheitsnetz gesorgt. „Wir haben einen Kassenkredit in Höhe von 850.000 Euro aufgenommen“, so die Kämmerin. Denn auf der hohen Kante hat die Gemeinde nichts, was sie nutzen könnte, um Rechnungen zu zahlen, bis die Fördermittel dann tatsächlich fließen.

Kleinere Vorhaben, wie beispielsweise eine sogenannte Ladestraße, also eine Fahrradstation, am Bahnhof für 22.200 Euro, ein neuer Schwebebalken für die Grundschule (2.000 Euro) oder Ausstattung für die Feuerwehr für rund 5.400 Euro summieren die Gesamtinvestition in diesen Jahr auf insgesamt rund 3,1 Millionen Euro.

Wofür muss die Gemeinde noch Geld in die Hand nehmen?

So schön Investitionen auch sind, sie stellen nur einen Bruchteil dessen dar, was eine Kommune sonst zu leisten hat. Das ist auch in Großweitzschen nicht anders. Da wären beispielsweise Instandhaltungskosten für Liegenschaften (1.000 Euro), den Bauhof (4.000 Euro) oder aber auch die Feuerwehr (7.000 Euro). Auch in den Kindereinrichtungen müssen nicht nur neue Möbel angeschafft, sondern auch Mängel behoben werden. Und das eint alle drei Kindereinrichtungen der Gemeinde. Die Mängellisten sind lang, die Kommune kommt kaum hinterher.

Unvorhergesehene Reparaturen werfen bei einem knapp gestrickten Haushalt Pläne auch mal um ein ganzes Jahr zurück. Im Falle der Großweitzschener Grundschule ist das jetzt der Fall. „Aufgrund der starken Niederschläge in den letzten Wochen haben wir Nässe im Keller der Grundschule gehabt“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Die Schleusen wieder in Stand zu setzen kostete die Gemeinde 6.000 Euro. Geld, das eigentlich anderweitig eingesetzt werden sollte. „Es werden wohl die neuen Handläufe im Treppenhaus wegfallen müssen“, vermutet die Kämmerin.

In ihren kommunalen Wohnungen muss die Gemeinde ebenso Reparaturen leisten. 100.000 Euro stehen dafür in diesem Jahr zur Verfügung, wobei ein Großteil die Beseitigung der Brandschäden in einem der gemeindeeigenen Wohnblöcke Am Waldrand in Westewitz ist. 65.000 Euro zahlte die Versicherung dafür. Doch auch in anderen Wohnungen sind Mängel zu beheben. In einem Fall ist es die Heizung, die kaputt ist. In einem anderen Fall musste die Terrasse neu gefliest werden, weil das Wasser schon durchtropfte.

Wie hoch ist die Gemeinde verschuldet?

Noch immer stottert die Gemeinde Großweitzschen den Kredit der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft (KEG) ab. Die wurde 1994 gegründet und lastet heute noch mit 1,04 Millionen Euro auf der Kommune. „Jedes Jahr zahlen wir davon mit Zinsen rund 58.000 Euro ab“, so Görs. Das bedeutet, dass die Gemeinde mit Ende des Jahres unter die Millionen-Marke rutscht. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt aktuell rund 371 Euro.

„Es bleibt eine knappe Haushaltslage, aber wir sind immer noch sehr liquide“, fasst die Kämmerin zusammen. Von einem guten Weg für die Zukunft sprach Bürgermeister Jörg Burkert. Mit dem Beschluss zur jüngsten Gemeinderatssitzung ist der Haushaltsplan jetzt auch beschlossene Sache. Nur zwei Enthaltungen aus den Reihen der CDU gab es, alle anderen Ratsmitglieder stimmten dafür.

Von Stephanie Helm