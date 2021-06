Haushaltsdebatte in Leisnig: Tobias Goth kann auch laut 

Leisnig

Zu einer lautstarken Szene kam es zur jüngsten Stadtratssitzung in der Kulturscheune Börtewitz. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) rief Stadträtin Maria-Christin Anderfuhren von der Fraktion Linke/Grüne zur Ordnung. Sie wollte ein Statement zu einem Antrag abgegeben, den ihre Fraktion gestellt hatte. Dieser sah die Schaffung eines Budgets „Klimaschutz“ im Doppelhaushalt der Stadt Leisnig vor, den der Stadtrat beschließen sollte. „Setzen Sie sich hin, Sie haben kein Rederecht“, sagte Bürgermeister Goth und drohte mit hausrechtlichen Konsequenzen. Zuvor hatte er die Abgeordnete darauf hingewiesen, das Fragen zum Antrag erlaubt seien aber keine Erklärungen. Kämmerin Andrea Schlehahn hatte die Anträge zuvor vorgestellt, welche die Fraktion eingereicht hatte.

Maria-Christin Anderfuhren Quelle: privat

Es waren insgesamt vier. Mit dem ersten wollte die Fraktion die Schaffung eines Budgets für Natur- und Klimaschutz erreichen. Dazu gehören für die Einreicher beispielsweise Baumpflege, die Ansaat von Blühwiesen und ein Energiemanagement. Ein weiterer Antrag sah die Einrichtung eines „Produkt“ genannten Haushaltspostens für die Notsicherung von Altbausubstanz vor. Antrag drei und vier nennen die Summen, mit denen Klimaschutz und Altbausicherung hinterlegt sein sollen: 5000 Euro für den Klimaschutz, 7500 Euro für die Notsicherung maroder Bausubstanz.

„Brauchen wir nicht – machen wir schon.“ So fiel sinngemäß die Reaktion der Verwaltung auf die Forderungen der Fraktion Linke/Grüne. Thomas Schröder, Leiter des Bauordnungsamtes, zählte auf, wie Stadtgärtner Steffen Holz jeden Baum prüft, der der Stadt Leisnig gehört. Zudem ist der Stadtgärtner auch dran, Blühwiesen anzulegen. Und wenn marode Altbauten stören, sollte man dies im Technischen Ausschuss ansprechen. Die Stadt könne dann versuchen, mit den Eigentümern städtebauliche Verträge über den Abriss abzuschließen. Oder im Falle von herrenlosen Häusern vom Aneignungsrecht Gebrauch machen.

Elgine Tur de la Cruz, Stadträtin der Linken, verteidigte die Anträge ihrer Fraktion. Bei einem Haushalt, der mit einem Plus von 600 000 Euro abschließe, müsse es doch möglich sein, die Forderungen einzubeziehen. Maria-Christin Anderfuhren sprach den absinkenden Planansatz für Baumpflege, Landschaftsgestaltung etc. an. So plane Leisnig 2020 noch mit 147000 Euro, 2021 aber mit 110 000 Euro. Thomas Schröder erklärte dies mit sinkenden Personal- und Dienstleistungskosten, die Sachausgaben blieben gleich.

„Das was Sie wollen, wollen wir ja auch als Stadtrat und Verwaltung“, zeigte sich Tobias Goth am Ende der Debatte versöhnlich. „Wenn da was ist, gibt es auch einen Weg rein.“ Allerdings sprach der Bürgermeister auch von der haushaltsrechtlichen Struktur, der Leisnig folgen müsse.

Schließlich votierte die Mehrheit der Leisniger Stadträte ohne die vier Stimmen der Fraktion Linke/Grüne – sie stimmten dagegen – für den Doppelhaushalt 2021/2022. Dieser ist 2021 rund 14,5 Millionen Euro schwer, 2022 rund 15,4 Millionen Euro. Ohne die Möglichkeit, Fehlbeträge mit dem Basiskapital zu verrechnen, würden die Aufwendungen die Einnahmen übersteigen. Leisnig will in diesem Jahr rund 3,4 Millionen investieren, im kommenden Jahr rund zwei Millionen Euro. Das Geld soll unter anderem in die Digitalisierung der Schulen fließen. Außerdem soll die Feuerwehr einen Gerätewagen Logistik bekommen.

Von Dirk Wurzel