Ostrau

Was die Gemeinde Ostrau in diesem Jahr investiert, kann sich sehen lassen. Kämmerin Ulrike Brückner-Kremtz stellte jetzt den Haushaltsplan für das aktuelle Jahr vor. Fast fünf Millionen Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr. 400.000 Euro davon stemmt Ostrau selbst. Und diese Summe veredelt sie mit Fördermitteln. Den Mammutanteil nimmt dabei wie auch schon im vergangenen Jahr der Breitbandausbau ein. Er schlägt mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche. Die Gemeinde geht damit zwar in Vorkasse, am Ende wird die Summe aber von Bund, Freistaat und Landkreis übernommen.

Skatepark, Spielplätze, Mühlgraben

Investiert wird in diesem Jahr in ganz besondere Projekte. Da wäre zum einen der Skatepark, der in diesem Jahr mit 238.000 Euro im Haushaltsplan verankert ist. Ein Großteil davon, nämlich 200.000 Euro, wird mit Leader-Mitteln finanziert. Für 160.000 Euro, davon sind 128.000 Euro Fördermittel, entsteht ein Naturrastplatz am Mühlgraben. Gleich daneben erhält Ostraus neue Mitte einen Abenteuerspielplatz an der Eschke-Mühle. Der schlägt mit 178.000 Euro zu Buche, wovon die Gemeinde rund 142.000 Euro finanzielle Unterstützung erhält. Zwei Spielplätze werden in diesem Jahr auch gebaut. Zum einen in Rittmitz (31.000 Euro), zum anderen können sich die Zschochauer über ein Spielareal freuen (35.000 Euro).

Gewerbegebiet, Jahnatalradweg, Tennisplatz

Auch der Straßenbau ist mit 1,5 Millionen Euro ein Posten im Haushalt. Zirka 1,3 Millionen Euro werden mit Hilfe von Fördermitteln finanziert. Einer der größten Posten ist dabei die Sanierung der Straßen und Gehwege im Gewerbegebiet. Für 2022 werden 554.000 Euro fällig. Doch auch in den nächsten zwei Jahren wird der Posten wieder auf der Liste erscheinen, denn insgesamt kostet das Vorhaben 1,8 Millionen Euro. Eine stattliche Summe wird auch für den Jahnatalradweg zwischen Pulsitz und Ostrau fällig. Für 850.000 Euro wird er ausgebaut. Rund 772.000 Euro davon sind Fördermittel. Und auch der Tennisplatz in Schrebitz ist endlich am Zuge. Er soll für 68.000 Euro in Ordnung gebracht werden.

Außerdem wurde der ehemalige Gasthof in Obersteina dem Erdboden gleichgemacht. Für den Abriss der „Grünen Aue“ zahlte die Gemeinde 117.000 Euro, wobei rund 88.000 Euro aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ beigesteuert wurden. Die Straßenbeleuchtung – sowohl für Gemeinde- als auch Staatsstraßen – schlägt im aktuellen Haushaltsplan mit 294.000 Euro zu Buche. Dafür werden drei Straßen in Jahna neu beleuchtet.

Gemeinde muss 1,9 Millionen Euro aufwenden

Neben den Investitionen, die meistens was Neues hervorbringen, fallen bei einer Kommune auch Kosten an, die Sachen am Laufen halten. Das ist zum Beispiel alles, was mit den kommunalen Gebäuden zu tun hat. Oder der Betrieb der Kindereinrichtungen. Solche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat die Gemeinde in diesem Jahr von rund 1,9 Millionen Euro. Darunter fallen unter anderem die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Betriebskosten wie Versicherungen, Energie und Müllgebühren, die Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr oder den Bauhof, verschiedene Ausgaben des Kindergartens, die Energie der Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.

Steuereinnahmen von 3,1 Millionen Euro

Auch Instandhaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise in diesem Jahr die Deckensanierungen von Gemeindestraßen oder der Ersatz von Straßenbeleuchtung, fallen hierunter. Gestiegen ist aber auch der Personalaufwand – um rund 164.000 Euro auf 3,1 Millionen Euro. Das hat vor allem etwas mit der gesetzlichen Tariferhöhung zu tun. Die Unterhaltung ihrer Wohngebäude kostet die Gemeinde in diesem Jahr 91.000 Euro. Die Feuerwehren von Ostrau, Noschkowitz, Rittmitz und Schrebitz erhalten für 28.000 Euro neue Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausrüstungsgegenstände.

Mit dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen konnte die Gemeinde hingegen rund 169.000 Euro gutmachen. Größter Einnahmeposten sind aber die Steuern. Hier rechnet die Kommune mit insgesamt rund 3,1 Millionen Euro in diesem Jahr. Das ist eine kleine Steigerung zum vergangenen Jahr, wo es noch 2,85 Millionen Euro waren.

Pro-Kopf-Verschuldung sinkt

Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in diesem Jahr weiter. Begann das Jahr noch mit 128,06 Euro für jeden der aktuell 3501 Einwohner, werden es mit Ende dieses Jahres nur noch 116,15 Euro sein. Das hat auch etwas mit der Kredittilgung zu tun. Einen Kredit hat die Gemeinde noch abzuzahlen. Er wurde 2013 aufgenommen , um die Grundschule zu bauen. Der Umfang damals: 700.000 Euro. Bisher zahlte die Gemeinde rund 151.000 Euro ab. Ab diesem Jahr sind es nur noch knapp 41.700 Euro. Damit sinkt der Schuldenstand der Gemeinde auf zirka 407.000 Euro.

Die Ostrauer Gemeinderäte fassten in ihrer jüngsten Sitzung den Beschluss zum Haushaltsplan. Nachdem er grünes Licht bekommen hat, liegt der Haushaltsentwurf mittlerweile bei der Rechtsaufsichtsbehörde. Dort wird das Papier nun geprüft.

Von Stephanie Helm