Havarie bei Briefkastenfirma in Döbeln – Frau verletzt

Döbeln

Wegen einer Havarie beim Briefkasten-Produzenten Max Knobloch Nachfolge GmbH sind am Freitagnachmittag die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu dem Betrieb an der Waldheimer Straße in Döbeln ausgerückt. Nach ersten Informationen sind rund 200 Liter eines Industriereinigers ausgelaufen. Es handelt sich dabei um eine Chemikalie mit der das Unternehmen Bleche vor der Lackierung behandelt und die Flusssäure enthält.

Warnvorrichtungen der Feuerwehr auf der Waldheimer Straße. Quelle: Dirk Wurzel

Behälter hat offenbar ein Leck

Eine Mitarbeiterin ist nach Informationen des Einsatzleiters der Feuerwehr, Andreas Riedel, leicht verletzt und einem Arzt vorgestellt worden. Der Industriereiniger ist laut Geschäftsführer des Betriebes, Thomas Kolbe, in einer Lagerhalle ausgelaufen. Die betroffene Fläche ist etwa acht Quadratmeter groß. Deren Fußboden sei versiegelt, demzufolge sei nichts in die Umwelt gelangt. Wie Einsatzleiter Andreas Riedel weiter berichtete, hatten die Mitarbeiter bereits einen provisorischen Damm um die Pfütze errichtet und so verhindert, dass sich die ätzende Flüssigkeit weiter ausbreitet.

Feuerwehr-Einsatzkräfte des Gefahrengutzuges Nord des Landkreises Mittelsachsen brachten ein Bindemittel aus, das die Flüssigkeit aufsaugt und die dadurch fachgerecht entsorgt werden kann. Sie müssen Schutzanzüge tragen, da Flusssäure eine stark ätzende Substanz ist. Ein Fachberater des Landratsamtes Mittelsachsen für Stoffe mit Gefahrenpotenzial, sogenannte ABC-Stoffe, war vor Ort. Der Behälter mit einem Kubikmeter Fassungsvermögen, in dem sich der Industriereiniger befindet, hat offenbar ein Leck. Die Flüssigkeit muss umgepumpt werden. Die genaue Ursache für das Auslaufen ist noch unklar.

An dem Einsatz waren insgesamt bis zu 50 Kameraden der Feuerwehr beteiligt, davon 20 von den Feuerwehren Döbeln und Limmritz.

Von Dirk Wurzel und Olaf Büchel