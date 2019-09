Wenn das Abwasserrohr verstopft ist...

Döbeln

Doris Brendel stinkt es gewaltig. Und das meint die 80-Jährige wörtlich. In ihrem Wohnblock an der Vyskover Straße 7 in Döbeln-Nord riecht es fürchterlich. Der Keller inklusive den Kellerräumen der Mieter und dem Fahrradabstellraum sind knöchelhoch mit einer stinkenden Jauchebrühe geflutet. Doris Brendel schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Schon am Freitag ist der Keller geflutet worden. Über das Wochenende ist dann aber nichts passiert. Doris Brendel rückte am Montag dem Vermieter auf die Pelle. Seit Montag wird gereinigt und aufgeräumt.

„Das darf nicht passieren“

Dirk Förster-Wehle bedauert den Fäkalienvorfall zutiefst. „Das darf einfach nicht passieren“, sagt der Leiter des Immobilienmanagements der TAG Wohnen in Döbeln. Nach seinen Worten haben Hygieneartikel die Abwasserleitung im Haus verstopft. Dadurch habe es die braune Brühe dann durch einen Einlauf im Keller hochgedrückt.

„Der Hausmeister war gleich vor Ort, wir haben sofort eine Fachfirma mit der Spülung des Kanals beauftragt“, sagt Dirk Förster-Wehle. Dabei kommen bestimmte Hochdruck-Düsen zum Einsatz. Rotierende Wasserstrahlen fräsen den Propfen im Rohr dann regelrecht weg. Diese Spezialtechnik hat aber nicht jeder.

Mieterin Doris Brendel in der Vyskover Straße 7. Quelle: Sven Bartsch

„Die Firma hatte am Freitag noch woanders zu tun und uns nicht Bescheid gesagt, dass sie an der Vyskower Straße noch gar nicht aktiv war“, sagt der TAG-Mann, weshalb das übelriechende Malheur die Bewohner des betroffenen Aufgangs über das ganze Wochenende ärgerte. „Jetzt ist aber wieder alles tipptopp“, sagt Dirk Förster-Wehle. Gleich am Montag hat die TAG das Rohr und den Keller reinigen lassen. Schon wegen der Hygiene war dies notwendig, weil das Abwasser Fäkalien enthielt.

Die Ursache für die Verstopfung des Abwasserrohres im Wohnblock sind vermutlich Hygiene- oder Kosmetikartikel, die auf keinen Fall im Toilettenbecken herunter gespült werden dürfen. Diese gehören vielmehr in den Hausmüll.

Hygieneartikel nicht ins Klo

Vom Ärger mit diesen Artikeln im Abwasser kann auch Sebastian Simon, Gruppenleiter Abwasser bei der Veolia ein Liedchen singen. „Tampons, Kosmetiktücher oder feuchte Toilettentücher. gehören in den Mülleimer nicht in die Kloschüssel. Denn sie zerfallen nicht wie normales Toilettenpapier, wenn sie nicht die Rohre verstopfen dann verfitzen sie bei uns in der Kläranlage in der mechanischen Vorstufe zu meterlangen Zöpfen, die dann unsere Pumpen beschädigen. Dadurch haben wir sehr viel Aufwand“, sagt Sebastian Simon.

Von Thomas Sparrer