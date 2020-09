Havarie in Döbeln-Ost: Feuerwehr stellt das Wasser ab

Döbeln

Eine nasse Nacht erlebten mehrere Mieter in einem Mehrfamilienhaus an der Lommatzscher Straße in Döbeln. Zwischen ein und drei Uhr in der Nacht zum Montag hörte eine Mieterin in einem Mehrfamilienhaus immer wieder Tropfgeräusche. Sie verständigte die Hausbewohner, den Havariedienst der TAG Wohnen und weil die Mieterin über ihr nicht öffnete, auch die Feuerwehr. Die rückte mit sechs Kameraden gegen vier Uhr an. Die erschrockene Obermieterin schaute nicht schlecht, als Feuerwehr und Polizei vor ihrer Wohnungstür stand.

„Wir haben die Hauptleitung abgestellt und konnten den Einsatz recht schnell wieder beenden“, so Döbelns Wehrleiter Thomas Harnisch.

„Im Kontrollschacht zwischen den Wohnungen war eine Steigleitung kaputt gegangen. Noch bis zum Morgen um sechs Uhr hatten unser Havariedienst und die beauftragte Installationsfirma den Schaden behoben“, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG Wohnen in Döbeln. Aktuell läuft die Behebung der Wasserschäden an Wand und Boden in den betroffenen Wohnungen. In dem betroffenen Haus arbeiten die Klempner gerade an der Wasserversorgung.

Mit diesem Aushang informieren die Heizungsbauer über die Arbeiten an der Warmwasserversorgung in einem Haus in Döbeln-Ost II. Quelle: privat

Türnotöffnungen und ungewöhnliche Einsätze sind der Freiwilligen Feuerwehr nicht fremd. Erst vergangenen Freitag befreiten die Kameraden am Döbelner Hauptbahnhof eine Frau aus einer misslichen Lage. Die Tür zur Toilette in einem Zug war offenbar defekt. Der Zug musste länger halten. „Die Döbelner Feuerwehr macht alles“, sagt dazu Wehrleiter Thomas Harnisch schmunzelnd.

Von Thomas Sparrer