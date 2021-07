Hazel schnüffelt nach Vermisstem in Döbeln-Technitz

Döbeln

Hazel hatte den richtigen Riecher. Die Mantrailer-Hündin fand am Donnerstag den Vermissten in Döbeln.

Bis dahin war eine großangelegte Suche nach dem 33-Jährigen erfolglos geblieben. Bei dieser war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. „Trotz aller Bemühungen konnte der Vermisste bis zum Nachmittag nicht aufgefunden werden, sodass auch noch ein Mantrailer (Personenspürhund) der Diensthundeschule angefordert wurde. Nach einem Hinweis eines Zeugen, der glaubte, den 33-Jährigen mittags im Döbelner Ortsteil Technitz gesehen zu haben, setzte Polizeimeisterin Christin Fiddecke (32) ihre zweijährige Bloodhound-Hündin ,Hazel’ an der dortigen Dorfstraße an“, informiert der stellvertretende Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, Andrzej Rydzik. Am Donnerstagnachmittag gegen 17. 10 Uhr fand Hazel den Mann an der Westewitzer Straße. Er saß unter einer Brücke und klagte über Schmerzen. Polizeimeisterin Fiddecke übernahm die Erstversorgung, der Rettungsdienst brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus.

Ein Polizeihubschrauber half bei der Suche. Quelle: Olaf Büchel

Bereits am Vormittag hatten Angehörige bemerkt, dass der Mann seine Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und anzunehmen war, dass er dringend medizinische Hilfe benötigte. Aufgrund dieser Informationslage begaben sich mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Fahndung. „Zudem wurde ein Fährtensuchhund am Abgangsort des Mannes angesetzt und ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft nach dem 33-Jährigen“, sagt Andrzej Rydzik. Die Rotorgeräusche des Helikopters waren stundenlang in der Stadt zu hören. Am Holländerturm in Döbeln-Nord hatte die Polizei ihre mobile Einsatzzentrale eingerichtet.

Von diw/daz