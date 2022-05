Hebammenpraxis in Leisnig eröffnet - Hebammenpraxis in Leisnig gibt Einblicke in Yoga und Babymassage

An der Ringstraße in Leisnig haben sich die Hebammen Jenny Helbig und Diana Fischer ihre Praxis im Dachgeschoss eingerichtet. Am Mittwoch gab es einen Einblick in das Angebot.