Leisnig

Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage halten in den Kirchen der Umgebung von Leisnig neben Gottesdiensten beziehungsweise Christvespern auch einige Aufführungen von Krippenspielen bereit. In Leisnig wird am heutigen Dienstag zu 15 Uhr in die St.-Matthäi-Kirche eingeladen. In Altenhof gibt es in der Christvesper um 16 Uhr ein Krippenspiel.

Der zweite Christtag, der 26. Dezember, ist dann der Krippenspieltag für die St.-Pankratius-Kirche in Tragnitz. Der Gottesdienst beginnt 9.30 Uhr.

In den Gotteshäusern um Leisnig, die jedoch zur Kirchgemeinde Zschoppach gehören, sind zu folgenden Zeiten Krippenspiele zu erleben: Am heutigen Dienstag beginnt 14.30 Uhr in Sitten eine Christvesper mit Krippenspiel, 15.30 Uhr in Dürrweitzschen sowie 16 Uhr in Bockelwitz. Für 17 Uhr wird zur Christvesper mit Krippenspiel in die Kirche Altleisnig zu Polditz eingeladen.

In Zschoppach wird eins der wohl spätesten Krippenspiele aufgeführt. In der dortigen Kirche zeigen ab 22.30 Uhr die Jugendlichen aus der Jungen Gemeinde die Geschichte aus ihrer Sicht.

Zu den Krippenspielen leuchtet das Friedenslicht aus Betlehem. In einer Laterne können die Besucher das Licht mit nach Hause nehmen.

Von Steffi Robak