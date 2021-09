Heimische Firmen gestalten Park in Westewitz

Westewitz

Aus der Fläche vorm Bahnhof in Westewitz soll eine Begegnungsstätte werden. Ein Park, der zum Verweilen einlädt, aber auch für Veranstaltungen genutzt werden soll. Die Gemeinde Großweitzschen beantragte für das Vorhaben Fördermittel. Den Zuschlag bekam die Kommune noch im vergangenen Jahr. Jetzt wurden die ersten Aufträge vergeben. Denn zu tun gibt es eine Menge: Zum einen soll die Wegführung geändert und neue Pflanzen, Bäume und Hecken gepflanzt werden. Der alte Baumbestand soll weitestgehend gewahrt werden. Das alte Gehölz parallel zur Hauptstraße, dort sind vorwiegend Knallerbsensträucher, soll verschwinden. Stattdessen könnte ein drei Meter breiter Blumenstreifen den Weg säumen.

Die Wege aus Sand sollen mit Pflastersteinen eingerahmt werden. Die Rasenflächen müssen ertüchtigt und begradigt werden. Aus den Reihen der Gemeinderäte drang damals der Vorschlag, einen Schotterrasen anzulegen, um eine bestmögliche Nutzung zu erreichen. Die Fläche neben der Bushaltestelle soll künftig gepflastert und unmittelbar daneben ein Festplatzverteiler installiert werden – für eben jene Veranstaltungen.

Bei Konzept nachjustiert

Ein Weg, welcher zum Denkmal führt, soll ergänzt und das Schild, das den Weg zum Denkmal weist, versetzt werden. Die allein für das Schild ausgewiesene Kostenschätzung liegt bei 600 Euro. Auch die aufgeführte Summe von 950 Euro für einen Papierkorb sorgte für Unmut. Dort justierten Gemeinde und Planungsbüro nach. Der Papierkorb schlägt mit weit weniger Geld zu Buche und auch bei den Sitzgelegenheiten wurde gespart. Statt aus Holz sind die Bänke beispielsweise aus Kunststoff gefertigt.

Insgesamt ergab eine erste Schätzung Gesamtkosten in Höhe von rund 86.000 Euro. In dieser Höhe fließen auch die Leader-Fördermittel, wobei die Gemeinde aber einen Eigenanteil von rund 21.000 Euro leisten muss. Drei Angebote gingen nach der Ausschreibung der notwendigen Arbeiten bei der Gemeindeverwaltung ein. Dort zeigt sich: Die Kosten verringern sich sogar. Die Firma Wilhelm & Co. Straßen- und Wegebau GmbH aus Mutzschen gab mit rund 67.000 Euro das günstigste Angebot ab. Dadurch verringern sich zwar die Fördermittel, aber auch der Eigenanteil der Gemeinde.

Zwei Westewitzer Firmen beteiligt

Gemeinderatsmitglied Sven Krawczyk (CDU) bemängelte zuvor, dass keine regionale Ausschreibung gemacht wurde. Stattdessen bewarben sich Firmen aus Mutzschen, Nossen und Taucha. Dabei gebe es zahlreiche Unternehmen in der Region, die eine solche Freiflächengestaltung, wie sie in Westewitz jetzt gemacht wird, im Repertoire haben. Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) konnte die Gemüter beruhigen. Die Mutzschener Firma arbeite mit Subunternehmen zusammen. Das heißt: Sie hat den Zuschlag für die Arbeiten bekommen, beauftragt dafür zum Teil aber andere Firmen. Und darunter seien zwei aus der Gemeinde. So kümmert sich Axel Neumann von der gleichnamigen Baumschule aus Westewitz zum Beispiel um die Bepflanzungen, die im künftigen Park gemacht werden sollen. Auch in Westewitz ansässig ist die Elektrofirma von Frank Fleckeisen. Und auch das Unternehmen wird an der Umgestaltung des Parks beteiligt sein.

Besänftigt gaben die Gemeinderäte von Großweitzschen schließlich grünes Licht. Nur ein Ratsmitglied enthielt sich seiner Stimme.

Von Stephanie Helm