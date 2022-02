Menschen - Heiraten am magischen Datum: So läuft es in Döbeln

Der 22.2.22 ist ein gefragtes Datum auch im Döbelner Standesamt. Doch bringen solche besonderen Hochzeitstage Glück. Sind die Döbelner Paare vom 9.9.99 oder 11.11.11 noch verheiratet?