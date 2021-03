Helfende Hand für Harthas Handwerk

Hartha

Wo waren Sie nur die letzten elf Jahre?“, wird Michelle Greif gefragt, nachdem sie sich vorgestellt hat. Fachkräfte und junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf entscheiden, sind Mangelware geworden. Die Unternehmen suchen händeringend nach Nachwuchs – auch in Hartha. Damit sich das ändert, hat die Sozialpädagogin ihre Arbeit aufgenommen. Am Freitag hat sie sich den Harthaer Handwerksunternehmen vorgestellt. Vertreter der Firmen Haba Bau, DGS, Stemke, Metallbau Martin, der Elektro Gesellschaft Hartha und Weber Holzbau waren vor Ort.

Michelle Greif will helfen. Den Harthaer Handwerksbetrieben, aber vor allem auch den Schülerinnen und Schülern an den Ober- und Förderschulen, die noch nicht so ganz wissen, wo es beruflich hingehen soll. Die gebürtige Harthaerin arbeitet für die Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen (ASG). Ab sofort wird sie Schülern in Hartha, Waldheim und Leisnig bei dem Einstieg in das Berufsleben helfen und beiseite stehen. Berufseinstiegsbegleitung nennt sich das.

Michelle Greif will den Schüllerinnen und Schülern aber auch den Handwerksbetrieben in Hartha unter die Arme greifen. Quelle: Sven Bartsch

Unterstützung auch während der Ausbildung

Der Landkreis Mittelsachsen hatte die Stelle ausgeschrieben. Die ASG bekam den Zuschlag. Vor allem Schülerinnen und Schüler, die einen Förderbedarf aufweisen, sollen von dem Angebot profitieren. „Wenn ein Kind Defizite im Sozialverhalten aufweist, also nicht richtig in die Klasse integriert ist, die Noten nicht stimmen und die Versetzung gefährdet ist oder die Unterstützung im Elternhaus nicht groß ist, helfe ich“, sagt Michelle Greif.

Die Maßnahme konzentriert sich auf die Klassenstufe acht. Also auf das vorletzte Jahr vor dem Hauptschulabschluss. Mit den Schülerinnen und Schülern will Michelle Greif deren Stärken und Neigungen herausarbeiten. Dabei sollen auch Praktika helfen, die die Harthaer Sozialpädagogin dann vermittelt. Und auch bei den Bewerbungsunterlagen und -gesprächen wird sie helfen. Haben die jungen Leute dann erst einmal in einen Ausbildungsplatz gefunden, begleitet Michelle Greif sie noch ein weiteres halbes Jahr.

Positive Überraschung

Das ist für die Berufseinsteiger natürlich eine große Hilfe. Doch auch die Handwerksbetriebe versprechen sich dadurch Vorteile. „Das ist eine gute Idee. Wir wissen ja, dass der Fachkräftemangel nicht abnehmen wird“, sagt Sven Voigtländer, Prokurist der Haba Bau- und Verwaltungsgesellschaft. Seit 28 Jahren bildet das Unternehmen aus. Es sei aber schwer, junge Leute für den Bau und das Handwerk zu gewinnen.

Atar Ertugtrul hat sich für eine Ausbildung zum Maurer und Betonfacharbeiter bei Haba entschieden. 2017 hat er sie erfolgreich abgeschlossen. „Eigentlich hatte ich nicht geplant, ins Handwerk zu gehen, aber dann war ich sehr positiv überrascht. Es macht einfach sehr viel Spaß“, sagt der 25-Jährige. In seinem Beruf habe man nie ausgelernt. Es gäbe immer was Neues, auch das sei der Reiz daran. Doch auch er sieht, dass der Berufszweig beim Nachwuchs derzeit nicht hoch im Kurs steht: „Viele sehen sich leider nicht im Handwerk. Das ist echt traurig.“

Atar Ertugrul hat seine Ausbildung bei der Haba Bau und Verwaltungsgesellschaft bereits vor ein paar Jahren abgeschlossen. Dass nicht mehr Junge Leute ins Handwerk gehen, findet er schade. Quelle: Sven Bartsch

Ausbildung genau so wichtig wie Studium

Kevin Friedrich arbeitet bei der Elektro Gesellschaft Hartha (EGH). Er ist Quereinsteiger und hat eigentlich einen anderen Beruf erlernt. Seine Ausbildung hatte aber viele Parallelen zu der als Elektroniker, wie sie sein jetziger Arbeitgeber anbietet. „Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Schüler ins Handwerk gehen. Denn ohne das Handwerk geht nichts“, sagt der 25-Jährige. Sein Job sei sehr vielfältig und abwechslungsreich. „Das ist ein technisch sehr spannender und anspruchsvoller Beruf. Das Lernen hört nie auf, weil wir immer mit dem technischen Fortschritt konfrontiert sind“, sagt auch sein Chef Stephan Komp. Es gebe sehr viele, die sich für ein Studium entscheiden, aber es brauche eben auch Menschen, die anpacken und ein Haus bauen können. Das sei mindestens genau so wichtig, sagt Kevin Friedrich.

„Ohne das Handwerk geht nichts“, sagt Kevin Friedrich von der Elektro Gesellschaft Hartha. Neben den vielen Studierenden bräuchte es mehr Nachwuchs im Handwerk. Das sei mindestens genau so wichtig, sagt der Quereinsteiger. Quelle: Sven Bartsch

Paradebeispiel bei Metallbau Martin

Diese Meinung teilt auch Sören Gerdts. Er ist Ausbildungsleiter bei der Firma Metallbau Martin und taugt als Vorbild. 1990 hat er seine Lehre in dem Betrieb begonnen in dem er immer noch arbeitet. Er ist Hartha treu geblieben. Seit einigen Jahren hat das Unternehmen aber keine neuen Azubis. Viele Schüler könnten sich nur schwer vorstellen, wie die handwerkliche Arbeit überhaupt aussähe. Dass sie nicht monoton ist, sondern täglich Neues mit sich bringt. „Deshalb sind auch Praktika wichtig. Auch in unserem Betrieb gibt es viele verschiedene Profile. Unsere Praktikanten durchlaufen deshalb auch alle Stationen, um zu sehen, was ihnen gefällt und wo die Reise hingehen soll“, sagt Werkstattmeister Sören Gerdts.

Sören Gerdts ist Ausbildungsleiter bei der Harthaer Firma Metallbau Martin. In den letzten Jahren waren Azubis Mangelware. Dabei ist der gelernte Schmied selbst ein Paradebeispiel dafür, wie es laufen könnte. Quelle: Sven Bartsch

Erster Azubi nach sieben Jahren

„Ich kann freudestrahlend verkünden, dass wir nach sieben Jahren wieder unseren ersten Auszubildenden haben“, sagt Michael Weber, Inhaber von Weber Holzbau. Er vertrat seine Firma am Freitag selbst. Die Schülerinnen und Schüler müssten einfach mehr in die Betriebe und den Fortschritt sehen, um sie überzeugen zu können. „Wir nageln hier nicht nur zwei Bretter zusammen. Wir bauen ökologische Fachwerkhäuser. Das ist eine aufstrebende, zukunftsweisende und nachhaltige Branche“, sagt Michael Weber.

Michael Weber ist hocherfreut. Nach langer Suche konnte er in der vergangenen Woche endlich einen neuen Auszubildenden finden. Den Holzbau sieht er als zukunftsweisende Branche. Quelle: Sven Bartsch

Riesige Vielfältigkeit

Dass ein Blick in den Betrieb durchaus überzeugen kann, zeigt das Beispiel von Patrick Seeler, der bei der Stemke GmbH in Hartha als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik arbeitet. Vorher war er Industriemechaniker, irgendwann aber unzufrieden mit seinem Beruf. „Meinen neuen Job mache jetzt ich richtig gerne“, sagt Partrick Seeler. Egal ob Herstellung von Armaturen für Fahrzeuge oder aber Prothesen – die Vielfältigkeit der Branche ist riesig. „Man hat sehr viel Abwechslung und stellt Teile her, die man jeden Tag im Alltag sieht“, sagt der 22-Jährige.

Patrick Seeler arbeitet inzwischen bei der Stemke GmbH. Sein alter Beruf gefiel dem Quereinsteiger irgendwann nicht mehr. In seinem neuen Job ist er glücklich. Die Vielfältigkeit in seiner Branche ist riesig. Quelle: Sven Bartsch

Rückendeckung vom Chef

Dass das Handwerk nicht nur etwas für Jungen ist, beweist Aileen Ehrlich. Die 17-Jährige hat vergangenes Jahr ihre Ausbildung bei der Dr. Günther Schaltanlagen GmbH begonnen. Täglich arbeitet sie an Schaltkästen für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke. „Ich glaube, viele Mädchen trauen sich einfach nicht eine Ausbildung als Elektroniker anzufangen, weil der Beruf als Männerdomäne gilt“, sagt Aileen. Von ihrem Chef Thomas Mielke erhält sie volle Rückendeckung: „Frauen müssen sich absolut nicht hinter den Männern verstecken. In der Werkstatt ist Aileen von allen voll und ganz respektiert.“

ileen Ehrlich ist Auszubildende bei der Dr. Günther Schaltanlagen GmbH in Hartha. Im vergangenen Jahr hat die 17-Jährige ihre Ausbildung zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik begonnen und den Schritt nicht bereut. Quelle: Sven Bartsch

Von Tim Niklas Herholz