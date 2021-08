Ostrau

Vor nunmehr 30 Jahren ist die DDR-Ikone Helga Hahnemann, die noch immer liebevoll „Henne“ genannt wird, ihrer schweren Krankheit erlegen. Unvergessen sind bis heute ihre Lieder wie „Jetzt kommt dein Süßer“ und „Berlin, du bist die größte Quasselstrippe von’e Welt“. Aber auch ihre Figuren „Sportlehrerin Ilse Gürtelschnalle“ oder „Putzfrau Traudl Schulze“ gehörten für Generationen des DDR-Publikums zum besten humoristischen Unterhaltungsprogramm einfach dazu. Sketche wie die „Gerichtsszene“ oder die „Verkäuferinnen“ sind nach wie vor Dauerbrenner in TV-Rückblicken.

Aber auch auf der Bühne ist das Ostberliner Original auch heute noch präsent. In einer Hommage lässt die Kabarettistin Dagmar Gelbke, eine Wegbegleiterin und Bühnenpartnerin Helga Hahnemanns, die erfolgreichste DDR-Entertainerin und ihren unverwechselbaren Humor wieder auferstehen. Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) konnte Dagmar Gelbke mit ihrem Programm „Big Helga – Een kleenet Menschenkind“ für die diesjährige Veranstaltungssaison gewinnen. Sie gastiert am Sonntag, 29. August, im Kulturdenkmal „Wilder Mann“ in Ostrau. Im Interview verrät die Leipzigerin, warum Rapper Helgas Lieder neu aufnehmen sollten und welche Henne-Lieder und -Sketche sie am liebsten mag.

Frau Gelbke, der Todestag von Helga Hahnemann jährt sich im November zum bereits 30. Mal. Können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit „Henne“ erinnern?

Dagmar Gelbke: Das war 1976 beim Interpretenwettbewerb in Karl-Marx-Stadt. Helga war auf der Suche nach einer Partnerin, um ein Pendant zu schaffen für Preil/Herricht. Sie sah mich steppen und war begeistert. Dann hat sie mich an ihre Autorin Angela Genzmer vermittelt als Mentorin und bald hatten wir unseren ersten Fernsehauftritt in „Da liegt Musike drin“.

Wie war die Zusammenarbeit mit Helga Hahnemann?

Wir haben von 1976 bis 1982 jede Bühne der DDR, die mit Unterhaltungskunst zu tun hatte - das konnte auch der Kultursaal einer LPG sein - bespielt. Also anfangs so als off-broadway, um unsere „Nummer“ auszuprobieren. Dann waren wir mehrmals gemeinsam im Friedrichstadtpalast engagiert, waren aber auch an der „Drushba-Trasse“ in der Sowjetunion und hatten ein überaus nicht erfolgreiches Gastspiel in Rumänien am Schwarzen Meer, wo nur West-Touristen waren, die unseren Humor nicht verstanden.

Was haben Sie besonders an ihr geschätzt?

Ihren Ehrgeiz, ihren Fleiß, ihre Authentizität. Helga war Helga, da war nichts gespielt.

Wie bereitet man eine Hommage, ein Programm für eine solche Ikone der DDR-Zeit vor? Wann haben Sie die erste Idee dazu gehabt und wie erging es Ihnen bei der ersten Aufführung?

Die Idee hatte ich, als ich 1998 zu den „Oderhähnen“ nach Frankfurt (Oder) kam und den wunderbaren Wolfgang Flieder traf, der das Kabarett leitete. Er hat das Programm dann entwickelt und wir haben es 2001 zum 10. Todestag zur Uraufführung gebracht, in dem kleinen Keller der „Oderhähne“, der übrigens genau Hennes Milieu gewesen wäre, urig und hautnah an den Leuten, ihrem geliebten Publikum. Wir spielen das Stück jetzt also schon 20 Jahre. Bei der Premiere waren Angela Genzmer und Arndt Bause, ihre Leib-Autoren anwesend und zu Tränen gerührt. Ich übrigens musste am Schluss des Stückes auch weinen, aber da verrate ich jetzt nicht mehr, diese Stelle sollen die Zuschauer beim Kultursommer selbst erfahren.

Kabarettistin Dagmar Gelbke erinnert sich an die Zusammenarbeit mit der großen Helga Hahnemann. Quelle: Miskus

Nach welchen Kriterien haben Sie die Auswahl für Ihr Programm getroffen?

Wolfgang Flieder wollte keine Parodie von Helga auf die Bühne stellen oder aus mir eine Kopie von Helga machen – das hätte auch nicht geklappt, ich war damals zwei Konfektionsgrößen jünger. Er wollte ihre Geschichte erzählen und zwar mit einem authentischen Zeitzeugen, der ich ja nun mal bin. Ich habe Helgas erste Schritte auf der Showbühne mit getragen, denn eigentlich kam sie ja von Kabarett. Und – ich habe ihr das Steppen beigebracht. Wir erzählen, wie das alles war mit mir und Henne.

Gibt es ein Lieblingsstück/Sketch/Lied von “Henne“, welches in Ihrem Programm nicht fehlen darf?

Mir haben immer Helgas leise Lieder besonders gefallen, „Ne Frau zu sein“ zum Beispiel. Von den vielen Sketchen gefällt mir besonders das Abendbrot und natürlich auch unser Verkäuferinnen-Sketch, der doch eher Kabarettanspruch hatte.

Wie reagiert das Publikum auf Ihr Programm? Sind die alten DDR-Witze, Sketche und die Situationskomik heute auch noch so lustig, oder mussten Sie kleinere “Anpassungen“ vornehmen?

Es war interessant, in den ersten Jahren unserer Show wollten die Leute außerhalb von Frankfurt das Stück nicht sehen. Hier in Sachsen hatten wir kaum Zuschauer. Eine große Helga-Hahnemann-Show, die ich produziert hatte mit Big Band, Fernsehballett und internationalen Gästen wie Nina Lizell ist total gefloppt, weil keine Zuschauer kamen. Das Interesse an DDR-Unterhaltung hat sich in den letzten Jahren geändert. Aber natürlich versteht jüngeres Publikum manche DDR-spezifischen Zusammenhänge nicht. Auch der Richter-Sketch ist eigentlich nur komisch durch den legendären fliegenden Hammer. Solche spontanen Höhepunkte nachzustellen ist schwer machbar, aber wir bieten unsere Version mit Erfolg an.

Ist “Big Helga“ zeitlos?

Das möchten wir mit unserer kleinen Hommage erreichen. Helgas Traum war, eine Volkskünstlerin wie Claire Waldoff zu sein. Claires Repertoire wird heute von jedem Chansonkünstler gerne und erfolgreich auf die Bühne gebracht. Das sollte auch mit Helgas Liedern geschehen unter der Rubrik Ost-Berliner Lieder. Es reicht nicht, zum 1000. Mal Henne im Original über den Mdr zu schicken, junge Künstler, meinetwegen auch Rapper, sollten ihre Lieder aufnehmen, also kreativ mit dem „klassischen Erbe“ – dazu zähle ich Hennes Lieder – umgehen. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über das Komitee für Unterhaltungskunst der DDR. Da ich zu der Gruppe „lebenslanges Lernen“ gehöre, denke ich darüber nach, meine Masterarbeit in Kulturgeschichte Helga und ihrer Kunst zu widmen. Ich bin dann vielleicht schon 80, aber besser spät als nie.

Das Gespräch führte Verena Toth, Pressesprecherin beim Mittelsächsischen Kultursommer.

