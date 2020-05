Helios-Klinik Leisnig: Das ist die neue Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe

Leisnig

Es war wohl ein Start von null auf hundert. Seit dem 1. April arbeiten Dr. Yemenie Aschalew als Chefarzt der Gynäkologie und Prof. Dr. Janine Hoffman als Oberärztin der Geburtshilfe in der Helios-Klinik Leipzig. Ein Anfang also mitten in der Corona-Pandemie, die besonders Krankenhäuser vor ungemeine hygienische Herausforderungen stellte. Heute, zwei Monate später, ist die Lage wieder etwas entspannter. Abläufe haben sich eingependelt, im Eltern-Kind-Haus ist Ruhe eingekehrt. Zeit also, dass sich Aschalew und Hoffmann vorstellen können.

Zurück zur alten Wirkungsstätte

An seinem neuen Arbeitsplatz ist Aschalew (59) fast schon ein alter Bekannter. Schließlich begann der gebürtige Äthiopier in den 90er-Jahren dort seine Laufbahn als junger Facharzt. Nach weiteren Stationen – unter anderem in Haldensleben, Saarbrücken und Mannheim – reifte in Aschalew wieder der Wunsch, in die Region zurückzukehren. „Ich habe viele Jahre meines Lebens hier verbracht, meine Kinder sind hier geboren“, sagt Aschalew, der heute in Leipzig lebt. Seit 2019 ist er bereits Chefarzt der Gynäkologie an der Schkeuditzer Helios-Klinik. Nun übernimmt er auch den selben Posten in Leisnig. Konkret bedeutet das: Zwei Tage in der Woche ist Aschalew in Leisnig und an drei Tagen in Schkeuditz.

Anzeige

In Leisnig hat der Chefarzt es sich zur Aufgabe gemacht, ein Kompetenzzentrum für gynäkologische Onkologie und andere gynäkologische Erkrankungen zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil dieses Vorhabens ist für Aschalew die minimal invasive Operationsmethode, auf die er sich seit über zwanzig Jahren spezialisiert hat. Mit Hilfe von Sonden und feinen Greif- und Schneideinstrumenten, operieren die Ärzte ohne größere Schnitte. Für die Patientinnen laufe daher die Wundheilung schneller und weniger schmerzhaft ab, sagt Aschelew.

Weitere LVZ+ Artikel

Mit Aschalew ist nun der Experte vor Ort, bald soll auch die entsprechenden modernen Geräte folgen – etwa hochauflösende Kameras und Monitore. „Von der Verwaltung haben wir das Okay bekommen“, sagt Aschalew.

„Besonders hohe Standards abliefern“

Und auch bei der Geburtshilfe will man in Leisnig weiter voran gehen. Diese Entwicklung will Oberärztin Janina Hoffmann anstoßen. Ihre Erfahrung als Fachärztin hat die gebürtige Brandenburgerin (40) in Leipzig gesammelt, wo sie schließlich auch habilitierte. „Jetzt möchte ich hier mit meinem Team besonders hohe Standards abliefern.“ Das Mutter-Kind-Haus soll in Zukunft eine gute Adresse für Frühgeburten ab der 32. Schwangerschaftswoche und Risikoschwangerschaften sein.

Für Hoffmann sei das Helios dabei ein Krankenhaus der kurzen Wege, in dem Kinderklinik und Kreißsaal außerdem sich noch in räumlicher Nähe befinden. „Die Kinderärzte, Hebammen und Schwestern stehen hier in einem engen Austausch. Jede und jeder ist schnell vor Ort.“

Ihre ersten Wochen hat Hoffmann bereits hinter sich. Trotz Corona ging es in den Kreißsälen und im Mutter-Kind-Haus ganz gesittet zu, berichtet die Oberärztin. Väter konnten bei der Geburt ihres Kindes dabei sein, mussten danach jedoch das Krankenhaus verlassen. Außer sie wiesen sich gleich für ein paar Tage mit ein und belegten ein eigenes Bett auf der Station. „Diese bestimmt nicht leichte Situation haben aber bisher alle Familien sehr toll gemeistert“, sagt Hoffmann. Dennoch, man sei froh, wenn im ganzen Krankenhaus irgendwann wieder Normalität einkehre. Da sind sich die neuen Kollegen Hoffmann und ihr Chef Aschelew einig.

Von Max Hempel