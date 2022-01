Leisnig

Für viele Menschen ist der Gedanke an eine Operation und eine damit verbundene Vollnarkose beängstigend. „Dabei ist für viele Operationen heute gar keine Vollnarkose mehr nötig. Gerade bei Eingriffen an Armen, Beinen, Füßen oder der Hüfte kommen heute Regionalanästhesien zum Einsatz“, erklärt Almut Trapp, Leitende Oberärztin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Helios Klinik Leisnig.

Ablenkung und Beruhigung

Im Gegensatz zur Vollnarkose wird bei der so genannten Regionalanästhesie lediglich der zu operierende Teil, also etwa das Bein oder die Hüfte, betäubt – der Patient bleibt während der Operation wach und ansprechbar. „Um diesen Patienten trotzdem eine Möglichkeit zur Ablenkung und zur Beruhigung zu geben, haben wir nun, neben Musik über Kopfhörer, die Happymed-Brillen eingeführt“, erzählt Trapp.

Dabei handelt es sich um eine Videobrille inklusive Kopfhörern, welche die Patienten sowohl vor, während als auch nach der Operation tragen können. Die Betroffenen können sich so auf den Film und die Musik konzentrieren, sind dadurch abgelenkt und bekommen von der eigentlichen Operation weniger mit.

Natur- und Reisefilme sind beliebt

Die Patienten können sich zwischen verschiedenen Filmen entscheiden. Die Auswahl reicht von Naturdokumentationen, über klassische Konzerte und Ballett-Aufführungen bis zu Hollywood-Filmen. „Unserer Erfahrung nach wünschen sich die meisten Leute beruhigende Natur- oder Reisefilme“, erklärt Mandy Büttner, Leitende Anästhesieschwester in Leisnig.

Neben der Ablenkung helfen die Brillen zusätzlich das Stresslevel der Patienten während der Operation zu senken. „Wir benötigen so kaum Beruhigungsmedikamente, was am Ende auch die Nebenwirkungen reduziert, so dass die Operierten anschließend schneller wieder fit sind“, zieht Trapp ein positives Resümee.

Von DAZ