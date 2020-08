Helios-Klinik Leisnig: Live-Chat in Kreißsaal wegen Covid-19

Leisnig

Die Corona-Einschränkungen verhindern am Leisniger Helios-Klinikum die Sprechstunde für werde Eltern. Im März gab es die letzte, im April fiel sie aus. Die Klinik-Leitung ließ sich etwas einfallen: den Live-Chat mit dem Kreißsaal.

Im Mai ging es los: Zweimal monatlich, einmal mehr als die bisherige Elternsprechstunde, geht ein neues Video auf Facebook online. Voraussetzung ist also, dort angemeldet zu sein.

Anzeige

Der eingeloggte User beziehungsweise die Userin kann auf der Facebookseite der Helios Klinik Leisnig Beiträge und Videos verfolgen, so auch den Chat. Fragen stellen die Chatteilnehmer direkt über die Chat- beziehungsweise Kommentarfunktion.

Weitere LVZ+ Artikel

Fragen im Chat stellen und beantworten

„Natürlich sind Interessierte eingeladen, vorher Fragen an uns zu richten. Meine Kollegen und ich bemühen uns, alles während des Chats zu beantworten“, erklärt Dr. Janine Hoffmann, Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Helios-Klinikum.

„Das Angebot lief gut an“, so Klinik-Sprecherin Juliane Dylus. „Die Zugriffe zeigen, das Informationsbedürfnis der werdenden Eltern ist nach wie vor hoch.“ Nach der Sommerpause geht es mit dem Online-Angebot weiter, und zwar am Donnerstag, 20. August, 18 Uhr.

Virtuell in alle Räume

Zwischen 10 und 20 Live-Zuschauer beziehungsweise Chatpartner seien jeweils zu verzeichnen. Die wechselnden Videos bleiben online. Es kann jederzeit darauf zugegriffen werden. Um die 400 Zugriffe seien zu den ersten Sitzungen gezählt worden. Jeden Donnerstag wird ein neues Video veröffentlicht. Es werden verschiedene Räume virtuell betreten, so die drei verschiedenen Kreißsäle.

Es folgen weitere Live-Chat-Termine an jedem ersten sowie dritten Donnerstag im Monat, jeweils ab 18 Uhr. Fragen können über Facebook oder per Mail an die Kliniksprecherin unter der Mail-Adresse juliane.dylus@helios-gesundheit.de gestellt werden.

Geburtshelfer und Kinderärzte kennen lernen

„Nach wie vor bieten wir leider noch keine Verstaltungen in der Klinik an“, erklärt Dr. Janine Hoffmann, „Trotzdem möchten wir werdenden Eltern eine Möglichkeit geben, ihre Fragen loszuwerden, das Team der Geburtshilfe und unsere Kinderärzte kennenzulernen und sich einen Eindruck von unseren familiären Kreißsälen zu machen“, so die Ärztin weiter.

„Natürlich ist der Chat kein endgültiger Ersatz für einen realen Infoabend mit Kreißsaalführung, aber ein digital-interaktiver Weg, trotz Abstand auf die Bedürfnisse einzugehen, den Kreißsaal zu zeigen und über aktuelle Maßnahmen und Regeln in der Geburtshilfe zu informieren“, so Hoffmann weiter. „Sobald wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, wird es auch wieder einen Infoabend für werdende Eltern geben.“

Von Steffi Robak