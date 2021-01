Helios Leisnig: Zusammenhang Mutter-Kind nicht auseinanderreißen

Leisnig

„Die Kinderheilkunde direkt an die Geburtenstation zu koppeln, ist für mich deshalb logisch und erforderlich, damit der Zusammenhang Mutter–Kind nicht auseinander gerissen wird.“ Das sagt der frühere Landrat vom Landkreis Döbeln, Dr. Manfred Graetz. In der Weihnachtszeit hatte die Helios-Klinik die Schließung der Entbindungsstation angekündigt.

Die Bemühungen um die Rettung der Geburtenklinik in Leisnig dauern an: Am gestrigen Tag gab es im Rathaus von Leisnig eine weitere Zusammenkunft von Akteuren, die sich um den Erhalt dieser Abteilung an der Helios Klinik bemühen möchten.

Für Ende dieser Woche gibt es einen Gesprächstermin mit dem Klinikgeschäftsführer und Geschäftsführer der Helios Region Ost, Sebastian Heumüller.

Zu den Unterstützern der Rettungsaktion gehört Dr. Manfred Graetz als ehemaliger Landrat, aber auch Angehöriger des Krankenhausbeirates. Er spricht vom „Versuch einer Rettung“ und blickt zurück auf die Geschehnisse „vor Jahrzehnten, als es um die Rettung des Krankenhauses in Hochweitzschen ging. Das war damals ein Mammutakt“, so Graetz.

Als damaliger Landrat hatte er auch das Krankenhaus Leisnig 1996 in die Privatisierung begleitet. Bereits ein Jahr zuvor passierte das Vorhaben die Kreistags-Gremien einschließlich entsprechender Verhandlungen mit dem damaligen Leisniger Krankenhausdirektor.

Es brauchte einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Unterm Strich sei ein wichtiger Punkt der damaligen Privatisierungsstrategie gewesen, am Standort Leisnig sowohl die Geburtenabteilung und Gynäkologie zu haben, und dort die Pädiatrie anzugliedern. Die war zeitlich unmittelbar davor aus Hochweitzschen nach Leisnig verlagert worden.

Von Steffi Robak