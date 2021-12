Helios Leisnig öffnet Corona-Impf- und Testzentrum

Leisnig

Im Altkreis Döbeln wird es ein weiteres festes Impfzentrum geben. Eingerichtet wird es an der Helios-Klinik Leisnig. Darüber informiert Klinikgeschäftsführer Julian Zimmer. Ab 12. Januar kann es genutzt werden. Am Montag, 3. Januar um 8 Uhr, öffnet bereits ein Testzentrum an der Klinik.

Impftermin per Telefon

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen gegen das Corona-Virus sind dann an mehreren Tagen die Woche möglich. Geimpft werden können Kinder ab 12 Jahren. Damit existiert dann im Altkreis Döbeln das erste feste Impfzentrum, wo per Telefonanruf ein Impftermin vereinbart werden kann. Geimpft wird außerdem in Arztpraxen, wo die Impfungen neben der sonstigen Patientenversorgung organisiert werden müssen. Ein Impftermin im Volkshaus von Döbeln kann ausschließlich online vereinbart werden. Für das Impfzentrum in Leisnig ist mit einem Telefonanruf geklärt, wann ein nächster Termin offen ist. Termine können vereinbart werden unter der Telefonnummer 034321/82 828.

Verschärfung erwartet

Julian Zimmer begründet diese Entscheidung für das Impfzentrum und das Testzentrum mit der sich verschärfenden Corona-Situation und den damit einhergehenden strengeren G-Regeln.

Tatsächlich wurde im Landkreis Mittelsachsen kürzlich die erste Infektion mit der Omikron-Variante des Covid-19-Erregers festgestellt. Es wird angenommen, dass sich diese Erreger-Variante schneller verbreiten kann, da sie als ansteckender betrachtet wird als bisherige Varianten des Corona-Virus. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) begrüßt diese Entscheidung der Klinik.

Impftage vor Weihnachten mäßig besucht

„Testen und Impfen gehören auch zusammen. Es ist gut, dass beides an der Klinik angeboten wird.“ In Leisnig hatte es bisher Impfaktionen mobiler Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes gegeben, zuletzt an den Tagen vor Weihnachten. Für den 23. Dezember konnten Interessierte per Telefonanruf bei der Stadtverwaltung einen Termin vereinbaren.

An diesem Tag seien nach den Worten des Bürgermeisters rund 150 Personen geimpft worden. Für die drei Tage davor mussten sich Impfinteressenten online über das Internet einen Impftermin direkt beim Deutschen Roten Kreuz holen. Dies sei weit weniger gut angenommen worden, so Goth. Täglich seien dabei 30 Impfungen verabreicht worden.

Unkompliziert testen lassen

Klinikgeschäftsführer Zimmer geht nun davon aus, dass der Bedarf an offiziellen Testmöglichkeiten steigen wird. Deswegen haben alle Bürgerinnen und Bürger aus Leisnig und Umgebung die Möglichkeit, sich an der Klinik schnell und unkompliziert auf das Corona-Virus mit Hilfe eines Antigen-Schnelltests testen zu lassen und eine offizielle Bescheinigung darüber zu erhalten.

Über Silvester Test am Markt

Auf den Erreger der Covid-19-Erkrankung können sich Interessenten im Testbus auf dem Rewe-Parkplatz testen lassen. Zudem besteht dazu die Möglichkeit am Leisniger Markt, bei der Pflegevermittlung Sachsen. Dieses öffnet am Freitag, 31. Dezember, von 9 bis 11 Uhr sowie Sonntag, 2. Januar, 9 bis 12 Uhr.

Partner für gesamte Region

An der Helios-Klinik ist die Abstrichstelle im Haus D der Klinik täglich Montag bis Freitag ab 8 Uhr geöffnet. „Wir sind froh, dass wir als regionaler Partner diesen Service für die Stadt und Umgebung konstant anbieten können“, so Zimmer. Fällt ein Testergebnis positiv aus, erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt und der Betroffene muss sich mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen und auf weitere Anweisungen des Gesundheitsamtes warten. Eine Voranmeldung zum Testen ist nicht nötig. Interessierte, die sich testen lassen wollen, müssen ihre Chipkarte vorlegen.

Impftermine Helios-Klinik unter der Telefonnummer: 034321/82 828

Von Steffi Robak