Helios Leisnig setzt auf Geriatrie und Chirurgie

Leisnig

Die Geburtenstation bleibt zu. Trotzdem will sich der Helios-Konzern nicht von seinem Krankenhaus-Standort Leisnig trennen. Im Gegenteil. Die Klinik an der Colditzer Straße soll sogar wachsen. Es ist ein Anbau für die altersmedizinische Abteilung geplant. Zudem startet demnächst eine Plakatkampagne, die Helios gemeinsam mit der Stadt initiiert hat. Sie soll die Verbundenheit des Krankenhauses mit Leisnig und der Region ausdrücken.

Corona hat die Mitarbeiter im Helios-Krankenhaus stark gefordert. 447 Covid-19-Patienten behandelten und pflegten die Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenschwestern- und Pfleger im Zeitraum vom 24. März 2020 bis zum 17. Mai 2021. Besonders viele Corona-Patienten lagen um die Jahreswende im Krankenhaus: 39 auf Normalstation, neun auf der Intensivstation. „Die Pflegekräfte arbeiteten im Vollschutz bis zur Erschöpfung und sahen auch Patienten sterben“, verdeutlicht Dr. René Schwarz, ärztlicher Direktor des Helios-Krankenhauses Leisnig, die Situation. Und „nebenbei“ hat Helios noch über 260 Mitarbeiter geimpft, 212 bereits doppelt. „Das war ein Riesenaufwand“, relativiert Dr. Schwarz das „nebenbei“.

Und in diese Zeit fiel auch eine ungeliebte Entscheidung, die für viel Betroffenheit und auch Protest in der Region Döbeln geführt hat: Die Schließung der Geburtenstation. Julian Zimmer, Geschäftsführer des Leisniger Krankenhauses, verneint auf Nachfrage, dass dies aus wirtschaftlichen Gründen geschah. „Das stimmt nicht.“ Es lag nach seinen Worten am Fachkräftemangel. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) bedauert, dass es nicht gelang, den Verlust der Geburtenstation durch ein Hebammen geführtes Geburtenhaus zu kompensieren – ein Projekt, zu dem viele Vorgespräche stattfanden. „Mit der Schließung der Geburtenstation geht eine Ära zu Ende. Seit ihrem Bestehen kamen in Leisnig 48329 Menschen zur Welt“, sagte der Bürgermeister.

Helios gelang es nicht, Fachärzte für diesen Bereich zu finden, um die geforderte 24/7-Versorgung sicherzustellen. „Wir haben Headhunter eingesetzt und Stellenanzeigen geschaltet. Eine Zeit lang haben wir uns mit Honorarkräften über Wasser gehalten“, sagt Julian Zimmer. Und Schwester Uta Reichel, Pflegedirektorin im Leisniger Helios-Krankenhaus, setzt hinzu, dass die Situation bei den Hebammen auch alles andere als rosig ist. „Wir ärgern uns auch sehr darüber“, sagt sie über die Schließung der Geburtenstation.

Die Helios-Klinik hat aber auch Pläne, wie es nach Corona weitergeht. So ist ein Ausbau der geriatrischen Angebote geplant. Dafür will das Krankenhaus sogar anbauen. „Wir haben die Förderanträge gestellt“, sagt Julian Zimmer. Bei der Altersmedizin geht es unter anderem um Wundversorgung und die medizinische Versorgung nach Stürzen. In der Chirurgie baut Helios in Leisnig sein Leistungsspektrum ebenfalls aus, speziell die Wirbelsäulenchirurgie.

Wie Schwester Uta berichtet, wuchs das Schwestern- und Pflegerkorps des Krankenhauses innerhalb der vergangenen zwei Jahre um 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, von 122 auf 166. Jedoch hat Corona auch für Abgänge gesorgt. „Manche Mitarbeiter wollen weg, suchen sich Arbeit außerhalb des Gesundheitswesens“, sagt die Pflegedirektorin.

Von Dirk Wurzel