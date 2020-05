Henwi in Döbeln: Corona frisst Umbaumittel

Döbeln

Eigentlich wollte das Henwi-Kaufhaus im Döbelner Stadtzentrum in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiern. Dazu waren in nächster Zeit immense Umbaumaßnahmen geplant. Die Corona-bedingte Schließung hat die großen Pläne aber zunächst ausgebremst.

Umbau zur City-Galerie verschoben

„Das Kaufhaus in der Döbelner Innenstadt hatte sich in den letzten Jahren richtig gut entwickelt. Jetzt wollten wir den Standort eigentlich weiter entwickeln und zu einer City-Galerie umbauen. Mit einem gläsernen Aufzug, der alle drei Geschosse verbindet, sollte es losgehen“, sagt dazu Ralf Hensgens. Damit sollte das Kaufhaus besonders für ältere und gehbehinderte Kunden noch kundenfreundlicher werden. Doch der Corona-bedingte Ausfall macht die Pläne jetzt erst einmal zunichte. „Unser für diesen Fahrstuhl zurückgelegtes Geld fraßen die letzten Wochen komplett auf. Aus einem gesunden Unternehmen mit Luft für das Pläne schmieden, ist plötzlich eine Firmengruppe geworden, die erstmal wieder ganz andere Themen lösen muss und vielleicht wahrscheinlich sogar neue Kredite aufnehmen muss“, so Ralf Hensgens.

Gerade i der zur Gruppe gehörenden Möbel-SB-Halle in Döbeln-Masten war kurz vor der Corona-Zwangspause kräftig investiert worden. So war das Küchencenter massiv ausgebaut und ein Boxspringbettenstudio eingerichtet worden. „Plötzlich stand alles still. Alle Kosten wie Mieten, Kredite, Sachkosten und vor allem die bestellten Waren laufen in Dimensionen weiter, dass einem schwindlig wird“, so der Inhaber.

Corona hat Henwi-Gruppe ausgebremst

„Corona hat uns um Jahre zurückgeworfen und 9.000 Euro Hilfe wie bei jedem kleinen Friseursalon ist für ein Unternehmen unserer Größte keine Lösung. Wir werden nicht umhinkommen, neue Kredite aufzunehmen und diese dann 20 Jahre zurückzahlen“, ärgert sich Ralf Hensgens über den sächsischen Weg der Corona-Hilfe. Ihn ärgert auch, das uneinheitliche Handeln der einzelnen Bundesländer bei den Wiedereröffnungen. „Es herrschte Chaos. Unsere Hausleiter in den verschiedenen Bundesländern rauchte der Kopf.“ Das Unternehmen betreibt Kaufhäuser und Möbelhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, Brandeburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Bayern.

Hintergrund Henwi Gruppe Die Henwi-Gruppe betreibt in Döbeln ( Sachsen), Jüterbog ( Brandenburg) und Torgelow ( Mecklenburg-Vorpommern) erfolgreich Kaufhäuser. Zur Gruppe gehört auch die Möbel-SB-Halle mit Möbelhäusern in Döbeln und Reichenbach ( Sachsen), Zeulenroda ( Thüringen), Zeitz ( Sachsen-Anhalt) sowie Hof und Kulmbach ( Bayern) sowie einem Haus in Mittweida, das unter Möbelalliance firmiert. Zur Gruppe gehört auch der Bürogroß- und -onlinehandel Digro24 in Altmittweida. Das Online- und das Importgeschäft wickelt die Firma HTI-Line ab. Sie lässt unter der Eigenmarke „HTI Living“ Waren in Europa und Fernost produzieren und bringt sie in den stationären und den eigenen Onlinehandel. Die Firmengruppe zählt 160 Mitarbeiter, davon knapp 50 in Döbeln.

Seit Montag ist das City-Kaufhaus wieder offen. Der Kundenstrom läuft wieder an.“Man merkt, dass die Leute froh sind, dass sie wieder kommen können. Und die Hygienemaßnahme nehmen sie diszipliniert und routiniert in Kauf“, hat Ralf Hensgens beobachtet. Im Kaufhaus wird die Kundenzahl mit Körben kontrolliert, die nach jedem Benutzen wieder desinfiziert werden. In der Möbel-SB-Halle in Döbeln-Masten gibt es laminierte Zahlenkarten, als Einlasskontrolle, die ebenfalls nach der Rückgabe beim Verlassen des Möbelhauses für jeden neuen Kunden wieder desinfiziert werden.

Döbelner Innenstadt hat Chancen

Auch wenn sich Ralf Hensgens gerade mächtig ärgert, dass die geplanten Investitionen in diesem Jahr coronabedingt nicht mehr gestemmt werden können, so versucht er optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Unsere Döbelner Innenstadt lebte. Wir hatten eine intakte Stadt mit Charme, mit positiven Aussichten bei der Bevölkerungsentwicklungen und einem Angebot, das auch Kunden aus dem Umland anzieht. Daran müssen wir Händler und Gewerbetreibenden in der Stadt jetzt mutig anknüpfen. Dazu wollen wir mit unserem Kaufhaus in jedem Fall weiter einiges beitragen“, so der Firmenchef. Er hofft, dass auch alle Händlerkollegen in der Innenstadt nach den schweren Wochen durchhalten und keiner auf der Strecke bleibt.

„Mit unserem Kaufhäusern in kleineren Städten laufen wir seit 15 Jahren gegen den Trend.Schon vor 15 Jahren haben uns Unternehmensberater und Branchenexperten bescheinigt, das Kaufhäuser Auslaufmodelle wären. Die ganz großen Kaufhausketten laufen ja irgendwie auch nur noch unter dem Rettungsschirm. Es ist uns deshalb um so mehr Ansporn und eine persönliche Freude immer wieder diese Prognosen zu widerlegen. Das wollen wir auch weiterhin“, ist Ralf Hensgens kämpferisch.

Auf Kunden und Politik kommt es jetzt an

Wichtig ist aber, dass die Kunden sich noch mehr als bisher zum stationären Einzelhandel bekennen. Denn für Ralf Hensgens war es in den letzten Wochen so wie für viele Einzelhändler extrem schmerzhaft vor geschlossenen Läden zu stehen. „Bei uns und vor allem bei vielen kleineren Händlerkollegen ging es um die blanke Existenz, während wir zusehen mussten, wie Amazon, der Erzfeind des stationären Handels und Zerstörer ganzer Innenstädte, auch noch in der Krise seine Gewinne maximiert und seine erpresserische Marktmacht weiter ausbaut, ohne angemessen Steuern zu zahlen“, ärgert er sich. Wenn sich daran in Politik und Kundenverhalten nichts ändert, werden Großen wie Amazon den Einzelhandel bald komplett kontrollieren“, sieht er schwarz.

Von Thomas Sparrer