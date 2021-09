„Herje Mine“ bringen Balkanmusik nach Gadewitz

Gadewitz

Herje Mine fühlen, leben und spielen die Balkan-Musik in all ihrer Leidenschaft und Tiefe. Fünf Musikerinnen und Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland, deren Herz mit dieser wunderbaren Musik verwurzelt zu sein scheint, dass man sofort Fernweh bekommt, Sehnsucht und Tanzwut fühlt, hört man ihnen auch nur ganz kurze Zeit zu. Ihrem Sound und ihrer Leidenschaft kann man sich nicht entziehen. Herje Mine sind: Izabela Kałduńska an der Violine, Friederike von Oppeln-Bronikowski an der Klarinette, Gal Levy am Schlagzeug, Jakob Petzl am Kontrabass und Mauricio Vivas am Akkordeon. Zusammen erschaffen sie eine Klangwelt aus Tempo, feiner Dynamik, rhythmischer Vielfalt, Improvisation und Virtuosität. Sie entführen ihre Zuhörer mit ihrem Können in ein Reich der Sinnlichkeit und Leidenschaft. Am Samstag, 18. September, findet das 3. Landimpulskonzert statt. Diesmal auf dem Hof Gadewitz. Die Leipziger Band „HerjeMine“ spielt dort um 18 Uhr ein Konzert. Die Konzertreihe wird gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

Wer will, bringt eigenes Instrument mit

Im Vorfeld, von 16 bis 17 Uhr, wird es dort von der Band für alle Interessierten einen Workshop zum Thema Balkanmusik geben. Man kann sein Instrument mitbringen (Sänger sind übrigens auch eingeladen) und etwas über Melodien, Rhythmen und Spielweisen in der Folklore des Balkans kennenlernen und ausprobieren. Der Workshop ist offen für alle Spielniveaus. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich im Vorfeld anmelden. Das geht per E-Mail unter der Adresse info@herjemine.de. Sowohl beim Workshop als auch dem Konzert ist der Eintritt auf Spendenbasis. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Von DAZ