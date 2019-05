Immer `ran an die Tische: Ein Tischtennis-Turnier gehört seit 14 Jahren zum Blütenfest dazu. Aufgeschlagen wird am 12. Mai in Clennen. Bedingung: Teilnehmer müssen das 50. Lebensjahr erreicht haben. Erwartet werden Spieler aus der Umgebung sowie von Chemnitz bis Leipzig.