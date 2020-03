Leisnig

Ein prominenter Baum weniger in Leisnig: An der Jahnstraße, am Zugang zum Sportplatz, wurde die Böttger-Linde gefällt. Im Januar sah es noch so aus, als habe der Baum eine Chance.

Und das, obwohl aus den Aufzeichnungen von Stadtgärtner Steffen Holz hervorgeht: in den vergangenen Jahren entwickelte sich der Baum zu seinem Ungunsten. Zwei der Hauptäste drohten, von ihrem eigenen Gewicht auseinandergetrieben, auseinander zu brechen. Etwas musste mit dem Baum geschehen.

Zwei Hauptäste drohten auseinanderzubrechen. Quelle: Steffi Robak

In einer Sitzung vom Technischen Ausschusses im Januar berichtete Thomas Schröder vom Leisniger Bau- und Ordnungsamt, dass die Böttger-Linde sogar Objekt einer Baumbegehung gewesen war. Außerdem wurden auf der Basis der bis 2008 zurück reichenden Aufzeichnungen vom Stadtgärtner Details zum Zustand des Baumes besprochen.

Ein Zwiesel, eine Art offene Wunde an der Stelle, wo beide Hauptäste auseinanderstreben, hatte sich zu einem Faulloch entwickelt. Wo sich Regenwasser sammelt, sich zunächst die Rinde, dann nach und nach das Holz zersetzt, entstehen nicht selten tiefe Aushöhlungen. Und so geschah das auch mit diesem Baum. Zuletzt hatte Steffen Holz den Baum im Sommer 2019 einer Untersuchung unterzogen. Im Januar dieses Jahres wurde der Innenraum des Stammes vermessen.

Es zeigte sich, dass sich im Stamm unterhalb des Zwiesels in Form eines offenen Herzens ein bis zu einem Meter in die Tiefe reichender Hohlraum gebildet hatte. Es seien Spuren einer großräumigen Besiedlung von Hornissen gefunden worden. Stadtgärtner Holz habe den Zustand des Baumes aus diesen Gründen als gefährlich eingestuft. Das hängt vor allem mit dem Standort am Sportplatz zusammen, wo besonders im Sommer wegen der Nutzung für Schul- und Vereinssport sowie sonstige Veranstaltungen die Gefahr bestehe, abbrechende Äste könnten Passanten verletzen. Der Baum steht direkt an der Zufahrt beziehungsweise am Zugang zum Sportplatz.

Im Technischen Ausschuss im Januar war noch diskutiert worden, ein starker Rückschnitt der Krone könne bewirken, dass die Zuglast auf die gefährdete Bruchstelle vermindert wird. Als weitere Maßnahme wurde diskutiert, dass das Astwerk mit einer Ankerung hätte versehen werden sollen, welche die Krone zusammenhält.

Nach der Fällung Quelle: Steffi Robak

Letztlich sollte eine Fachfirma entscheiden, welche Maßnahmen für den Baum sinnvoll seien. Dabei wurde nur noch die Fällung als wirklich sinnvoll erachtet. Seit der vergangenen Woche ist die Linde Geschichte, die 1898 zum Andenken an den Leisniger Tuchfabrikanten Ernst Böttger gepflanzt wurde. Dem Sportplatz an der Linde und auch der dortigen früheren Gaststätte hatte sie ihren Namen gegeben.

Von Steffi Robak