Herzensbox kommt an die Wohnungstür in Döbeln

Döbeln

Da Einkaufen bei teils leeren Regalen und in der Sorge sich anzustecken gerade sehr anstrengend für die älteren Genossenschaftsmitglieder ist , hat die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln in Zusammenarbeit mit der Obstland AG die Sachsenobst-Herzensbox organisiert.

Handlicher Karton

Verpackt in einem handlichen und nicht zu schweren Karton finden die älteren Mieter regionale und heimische Köstlichkeiten aus regionalen Hofläden, darunter Kartoffeln, Eier, Nudeln, Wurst- und Suppengläser, eine kleine Süßigkeit oder Knabberei und natürlich die typischen Sachsenobst-Produkte wie Äpfel und Säfte. Mit einem Augenzwinkern wurde noch eine Notration Toilettenpapier hinzugefügt. Die Sachsenobst Herzensbox wird ab Montag für 20 Euro auf Anfrage bei der WGF in Döbeln an die älteren Genossenschafter nach Hause geliefert wird. Elke Makk, die soziale Kümmerin der WGF kann für die Bestellung unter der Telefonnummer 0174/8755857 kontaktiert werden. „Wir werden Ihnen helfen, und die Herzensbox zu Ihnen nach Hause liefern“, kündigt die Genossenschaft ab.

Geschäftsstelle geschlossen aber erreichbar

Döbelns zweitgrößter Wohnungsvermieter hat seine Geschäftsstelle seit Freitag geschlossen. Termine sind nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. Ansonsten nutzen die Mieter die Telefonnummer 03431/71920 oder die e-Mail-Adresse infoservice@wgf-doebeln.de.

Von Thomas Sparrer