Littdorf

Das vergangene Wochenende hat der Niederstriegiser Heimatverein mal wieder dafür genutzt, das Dorfmuseum und die Schmiede in Littdorf zu öffnen – und dabei direkt einen Neuzugang in der ausgestellten Gerätschaft präsentieren können.

Pumpe in Eigenregie aufbereitet

Im Hof des Museums steht nun eine Handschwengelpumpe – und zwar eine, die auch tatsächlich Wasser zu Tage fördern kann. „ Pumpe und Brunnen gab es hier auch früher schon“, erklärt Vereinsvorsitzender Andreas Klößer. Doch das Modell haben die Heimatfreunde in diesem Jahr ausrangiert und gegen den grünen Neuling aus DDR-Zeiten ausgetauscht. Der lag zwischen sechs und sieben Jahren beim Niederstriegiser Bauhof herum, bis Klößer und Co. zugriffen. Dazu tauschten sie das alte hölzerne Rohrsystem unter der Pumpe aus. „Wir haben alles selbst gemacht und etwa die Dichtungen erneuert“, erklärt Klößer. „Jetzt wollen wir noch den Pumpenarm verlängern.“ Mit Verlängern meint der Heimatfreund den Weg, den der Hebel beim Pumpen zurücklegt, „damit schneller Druck aufgebaut und das Wasser schneller kommt.“

Weitere Neuzugänge im Fundus

Auch noch geschraubt werden muss an einer Getreidemühle. Die ist ebenfalls neu im Fundus des Vereins und wurde den Heimatfreunden von einem Bauern aus dem Dorf überlassen. „Die Mühle ist voll funktionstüchtig, wir müssen nur noch einen aktuellen Stromstecker anbringen“, so erläutert Klößer. Denn der in DDR-Zeiten verwendete, funktioniert heute nicht mehr.

Ebenfalls aus DDR-Zeiten stammt eine Drechselbank, mit denen der Verein im Obergeschoss der Scheune zeigen möchte, wie früher gedrechselt wurde. Aktuell wird noch daran gearbeitet, Strom in den Raum zu legen. Ziel ist es, bereits zum Tag des offenen Denkmals am 8. September einsatzbereit zu sein.

Neue Sonderausstellung in Vorbereitung

Ebenfalls im kommenden Monat enthüllt werden soll eine neue Sonderausstellung. Die aktuelle läuft seit einem Jahr und zeigt alte Bügeleisen – von noch mit Gas betriebenen bis zu frühen elektrischen Varianten. Worum sich genau die neue Ausstellung drehen wird, wollen die Heimatfreunde jetzt jedoch noch nicht verraten. Als nächstes Großprojekt wird die Grundstückseinfriedung angegangen. Denn die Mauer beugt sich immer weiter nach außen. Dafür stellt Roßwein auch Geld zur Verfügung.

Von André Pitz