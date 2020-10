Heyda: Baldiger B-169-Ausbau ist fraglich

Heyda

Heyda2021 geht’s los – bei solchen Aussagen ist Vorsicht geboten. Die Rede ist vom Baubeginn der Umgehungsstraße Heyda. Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will die B 169 aus dem Ort heraus verlegen – was die Anwohner sehr begrüßen. Vor zwei Jahren kündigte die Straßenbau-Behörde den Baustart für kommendes Jahr an.

Im Mai krachte es auf der B 169 in Heyda. Anwohner stört der Verkehr auf der Straße schon länger. Sie wünschen sich eine Umgehungsstraße. Quelle: privat

Aber das ist fraglich. Zwar hat das Lasuv die Planung fertig und der Landesdirektion Sachsen übergeben. Diese Behörde genehmigt den Bau nach einem Planfeststellungsverfahren (PFV). Oder auch nicht, je nachdem, wie schwerwiegend die Einwände sind, die Träger öffentlicher Belang wie Kommunen und weitere Ämter, anerkannte Naturschutzverbände und auch die Bürger im PFV geltend machen. Dazu müssen die Pläne aber erstmal ausliegen. Und soweit ist es noch nicht. „Die Landesdirektion Sachsen prüft gegenwärtig die Auslegungsfähigkeit der eingereichten Unterlagen. Aussagen zum zeitlichen Ablauf sind aufgrund einer Vielzahl parallel laufender Verfahren derzeit nicht möglich“, so Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen, auf Nachfrage der DAZ.

Diese Aussage lässt den Schluss zu, dass es mit einem Baubeginn des sechs Millionen Euro teuren Vorhabens im kommenden Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nichts wird. Geplant ist laut Lasuv der wechselseitige Anbau von Überholfahrstreifen. Außerdem soll die Straße aus Heyda raus. Und auch die Radfahrer sollen von dem Vorhaben profitieren. So ist ein weiterer Ausbau der Radwegeverbindung Waldheim bis Döbeln geplant durch den Anbau eines einseitigen Rad- beziehungsweise Wirtschaftsweges bis zum Knotenpunkt B 169/ S 32 in Neudorf.

Von Dirk Wurzel