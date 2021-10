Hier entsteht Karls Manufakturen Markt mitten in Döbeln

Döbeln

Jetzt hat es Döbeln sogar weiß auf rot: Karls Erdbeer-Universum wächst um ein weiteres Stück. Der angekündigte Laden am Obermarkt 5 eröffnet am 29. Oktober um 9 Uhr, also am letzten Freitag dieses Monats. Die Handwerker haben in den zurückliegenden Wochen fleißig gebaut und gefliest. Gestern gestalteten Mitarbeiter von Karls, darunter Robert Rausch (Foto), die Schaufenster des früheren Mode-Geschäfts. Damit ist auch klar, wie es heißen wird: Karls Manufakturen Markt. Nun wird der Laden noch möbliert und eingerichtet, dann stehen die Produkte aus den Karls-Manufakturen zum Verkauf.

Karls-Gründer Robert Dahl war zudem gestern mit seinem Team im Döbelner Rathaus zu persönlichen Absprachen zu den Bauplanungen auf den Flächen im Stadtteil Gärtitz.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer