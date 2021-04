Es ist wieder so weit. Die Polizei startet die diesjährige Aktion „Blitz für Kids“ und kontrolliert verstärkt vor Schulen. Wer diesmal zu schnell unterwegs ist, kommt allerdings nicht wie in den Vorjahren mit einem erhobenen Zeigefinger davon. Zumindest sind die Beamten so fair und sagen, wo sie sich auf die Lauer legen werden.