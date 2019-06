Rosswein

Es ist ruhig auf dem Roßweiner Markt an diesem Mittwochmittag. Die letzten Händler packen gerade ihre Stände ein, als Kathy Seyferth und Andreas Pforte vom Fachdienst Prävention der Polizeidirektion Chemnitz gemeinsam mit Bürgerpolizist Gerd Brade einen kleinen Tresen vor ihrem Polizeiwagen aufbauen. Die beiden Polizeihauptmeister aus Chemnitz machen im Rahmen der Sommertour mit dem Präventionsmobil Halt auf dem Roßweiner Markt. Vier Stunden lang stehen sie bereit, um mögliche Fragen der Roßweiner zu Recht und Sicherheit zu beantworten. Und um ganz konkret zu beraten.

„Wir wollen den Leuten nichts verkaufen“

„ Chemnitz ist weit weg, die wenigsten nehmen von hier aus den Weg auf sich, um das Angebot der Polizeilichen Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen“, sagt Kathy Seyferth. Sie berät vor allem in Fragen der Sicherheitstechnik an Wohneigentum. „Es geht darum, den Leuten zu zeigen, dass es uns gibt, was wir eigentlich machen. Und um einfach mal in der Fläche präsent zu sein.“ Ein Schnippchen hat den Polizeibeamten das Wetter geschlagen. Aufgrund der hohen Temperaturen wird der Wochenmarkt früher geschlossen. Damit sind auch die meisten Roßweiner aus dem Stadtzentrum verschwunden.

Ein paar kommen dennoch vorbei. Zum Beispiel Heike Liebscher, die direkt am Markt in dem großen Gebäude neben dem Rheinischen Hof wohnt. Kathy Seyferth nutzt die Chance. Auf den ersten Blick kann die Polizeihauptmeisterin drei, vier, fünf Sicherheitsschwachstellen am Haus feststellen. Und sie macht Heike Liebscher ein Angebot: Die Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle der PD Chemnitz kommen kostenlos vor Ort und beraten in Sicherheitsfragen unabhängig. „Wir wollen den Leuten nichts verkaufen, unser Rat ist also neutral.“ Heike Liebscher, die auf dem Weg zur Arbeit ist, hat im Moment wenig Zeit, will aber ihren Mann später noch vorbeischicken, damit auch er sich die Empfehlungen der Beamten anhören kann.

„Wir sind das Mädel für alles“

Die Polizei als „dein Freund und Helfer“ wird in allen möglichen und unmöglichen Situationen gerufen, weiß Gerd Brade. Er ist normalerweise als Bürgerpolizist in Großweitzschen unterwegs und heute als Vertretung für seinen Roßweiner Kollegen dabei. Verkehrsunfälle, Nachbarschaftsstreitigkeiten, familiäre Auseinandersetzungen, die eskalieren – „wir sind das Mädel für alles“, sagt Brade, der ein großes Problem darin sieht, dass die Menschen heute nicht mehr bereit sind, miteinander zu reden. „Früher hat man Streitigkeiten unter Nachbarn mit einer Flasche Wein über den Gartenzaun geregelt.“ Dafür fehle den Leuten heute der Mut. Roßwein und Großweitzschen zählen seiner Erfahrung nach aber zu den eher unauffälligen Ortschaften was die Kriminalität angeht, sagt er und bestätigt damit die Statistik, die Döbelns Polizeichef Andree Wagner erst kürzlich in Roßwein vorstellte.

Gut beraten ist man dennoch, sich für manche Situationen Empfehlungen einzuholen. Neben den Tipps in Sachen Einbruchschutz gab Andreas Pforte Hinweise zum richtigen Verhalten bei Anrufen von Betrügern oder wie man sich in bestimmten Situationen vor Langfingern schützen kann.

Beratungsstelle auch telefonisch Erreichbar

Auch wenn nicht alle Anliegen Sache der Polizei sind – ob und wann ich mein Laub im Garten verbrennen darf beispielsweise – die Beamten helfen und leiten den Bürger im Zweifel an die richtige Stelle weiter. „Wichtig ist, anzurufen, wenn man die Polizei braucht“, sagt Kathy Seyferth, und sich nicht von der unbegründeten Angst, das könnte Geld kosten, abhalten zu lassen. Anrufen können die Leute übrigens auch bei der Polizeilichen Beratungsstelle in Chemnitz, wenn sie einen Rat brauchen. Dienstags und Donnerstags von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr sind die Polizisten unter 0371/3872990 erreichbar (Mail: beratungsstelle.pd-c@polizei.sachsen.de). Wer am Mittwoch den Termin in Roßwein verpasst hat, trifft die Beamten am Freitag von 9 bis 12 Uhr in Waldheim an.

Von Manuela Engelmann-Bunk