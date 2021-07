Altenhof/Leisnig

Wenn Wenn sich auf dem Sportplatz des SV Altenhof bei Leisnig Männer und Frauen im Schottenrock treffen und schwere Steine, Gewichte und Bäume so weit oder hoch werfen wie möglich, dann um sich bei den Highland Games zu messen.

Patrick Möbius aus Wechselburg ist vor der ersten Disziplin leicht nervös. Letzte Woche hatte er sich beim Training verletzt. Doch gleich nach dem ersten Versuch beim Werfen eines leicht ist Schluss. Seine Mitstreiter will er dennoch weiter begleiten. Einer von ihnen ist Andreas Pohle, der später sogar den zweiten Platz in seiner Gruppe belegen wird.

Zur Galerie Baumstammwerfen statt Badesee. Bei 30 Grad warfen die Atlethen bei den Highland Games Steine und Gewichte so hoch und weit wie möglich.

Erster Wettkampf seit Corona

19 Athleten aus ganz Deutschland und auch aus Tschechien haben sich in Altenhof eingefunden. Viele haben sich lange nicht gesehen. „Wegen Corona haben seit anderthalb Jahren kaum Wettkämpfe stattgefunden“, erklärt Organisator Stefan Kolitsch. Die Szene kennt sich, reist in den Sommermonaten europaweit, teilweise sogar bis in die USA. “Die Wiedersehensfreude war groß”, erzählt der 44-Jährige. An diesem Samstag sind aber nicht nur die anderen Athletinnen und Athleten der Gegner, sondern auch das hochsommerliche Wetter. Die Sportler suchten regelmäßig im Schatten der Bäume oder unter einem Pavillon Schutz.

Aufgeteilt in drei Kategorien treten sie in 7 Disziplinen gegeneinander an. Die B-Heavies Gruppe ist die Einstiegsgruppe. Heavy - was auf englisch schwer bedeutet – meint nicht das Gewicht der Sportler, sondern welche Leistungen sie erbracht haben. Wer bestimmte Qualifikationen schafft, darf in die A-Gruppe. Auch eine Frau ist unter ihnen. Mollie Hoss, kommt aus den USA, lebt mittlerweile in Deutschland. In der Masters-Klasse treten die Ü40 gegeneinander an.

Antrittsgeld wird Verein gespendet

Kolitsch ist nicht nur Organisator der ersten Veranstaltung dieser Art in Altenhof, sondern auch selbst erfolgreich. 2019 wurde er Weltmeister im Baumstammwerfen bei den Amateuren in Frankreich. „Wir wollten mal wieder etwas für das Dorf machen. Das kleine Antrittsgeld wird dem SV Altenhof gespendet”, erzählt der Döbelner, der schon seit zehn Jahren hier trainiert und heute in der A-Gruppe startet.

Ohne die Ehrenamtlichen geht es auch bei dieser Veranstaltung nicht. Der SV Altenhof sorgt für die gastronomische Versorgung und hat auch eine Spieltonne für die Kleinen dabei. Auf dem Platz ist aber auch Rajko Alexander. Der Röthaer hat im letzten Jahr die Ausbildung zum Kampfrichter beim Deutschen Highland Games Verband abgeschlossen. “Die Gelenke haben nicht mehr so mitgemacht, aber der Sport, das Miteinander macht einfach Spaß. Viele geben sich gegenseitig Tipps und freuen sich mit, wenn die anderen sich verbessern.” Als Kampfrichter kann er weiterhin dabei sein.

Favorit Tulacek aus Tschechien gewinnt

Auch wenn es eher ein Spaß-Event ist, kleine Pokale gibt es für die Sieger der Gruppen dennoch. Bei den A-Heavies gewinnt der Tscheche Vladislav Tulacek, der früher erfolgreicher Kugelstoßer war. Zweiter wurde Philipp Friedemann, den dritten Platz belegte Marius Linhoff.

„Die Rückmeldungen von den Zuschauern und Sportlern waren sehr positiv“, resümiert Kolitsch. Nächstes Jahr soll es wieder stattfinden. Dann auch mit Dudelsack und Tanz. Der Volksfestcharakter habe in diesem Jahr gefehlt.

