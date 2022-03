Döbeln

Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag hatte Kirchenvorstand Stefan Hagedorn die Gemeinde um Mithilfe gebeten. Über Kontakte zur Deutschen Gemeinde der Jesuiten in Krakau wollte man die Caritas vor Ort bei der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge unterstützen. Bis zum Freitag war der Luthersaal im Kirchgemeindehaus gut mit Decken, Schlafsäcken, Handtüchern, Verbandsmaterial, haltbaren Lebensmitteln und Konserven, Kindernahrung und Hygieneartikeln gefüllt. Viele Gemeindeglieder wollten helfen. Malermeister Weber spendierte dazu den Transporter, Dachdecker Weimert den Sprit. Auch die Katholische Kirchgemeinde steuerte Geld für den Transport beziehungsweise den Kauf von Waren bei. „Es ist einiges in Bewegung gekommen“, freute sich Stefan Hagedorn.

Am Freitagnachmittag halfen viele Gemeindeglieder mit, alle Sachen zu sortieren und den Transporter bis unters Dach voll zu beladen. Am Sonnabend früh um 6 Uhr starteten Stefan Hagedorn und sein Mitfahrer nach Krakau. Jesuiten-Brüder halfen vor Ort beim Auspacken am Standort der Caritas. Spät in der Nacht kehrten die Döbelner wieder zurück.

Von Thomas Sparrer