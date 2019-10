Hobelbank raus, heile Welt rein: Tina Walter macht Traum vom eigenen Café wahr

Döbeln

Wohlige Wärme schlägt dem Besucher entgegen aus dem kleinen Raum hinter der Haustür am Döbelner Körnerplatz 14. Tinas Café ist gut gefüllt an diesem 3. Oktober, jeder einzelne Platz ist besetzt. Zwölf gibt es, manchmal 15, wenn das Café von einer Runde gemietet wird. Das ist nicht viel, aber genauso soll es sein – klein, gemütlich, sehr individuell. Ein kleines Stück heile Welt.

Lange währender Traum vom eigenen Café

Seit Tina Walter 16 ist, träumt sie davon, irgendwann einmal ein eigenes Café zu haben. Doch die Eltern bewegen sie dazu, doch lieber erst einmal etwas Sinnvolles zu lernen und Tina Walter schließt an ihre Tischlerlehre noch ein Restauratoren-Studium an. Sie liebt es, Möbel zu bearbeiten und auch, alten Dingen auf eine ganz andere Art neues Leben einzuhauchen. Letzteres macht sie auch weiterhin, doch das Restaurieren hat Tina Walter jetzt aufgegeben.

In ihrem kleinen Haus am Körnerplatz, das sie 2012 gekauft hat und seither liebevoll saniert, hat ihre zweite Leidenschaft immer mehr Raum eingenommen. 2017 öffnet sie, bestärkt und unterstützt von ihrer Partnerin Elke Börner, ihr kleines Straßencafé, mit dem sie einen Hauch Amsterdam-Flair an den Körnerplatz bringt. Tina Walter backt leidenschaftlich gern – mit viel Liebe zu guten Zutaten. Das kleine Café mit nur drei Tischen vor dem Haus läuft parallel zu ihrem Werkstattbetrieb. Es gibt einen Kuchen am Tag, selbst kreierte Getränke, Kleingebäck. 2018 entschließt sie sich, in einem kleinen Raum gegenüber ihrer Werkstatt, nicht nur ein paar Plätze einzurichten, sondern auch die bislang ein paar Häuser weiter untergebrachte Gewerbeküche „nach Hause“ zu holen. Und wieder ein Jahr später muss sie sich entscheiden: Werkstatt oder Café. Beides parallel ist zeitlich kaum noch zu bewältigen.

Liebevolle Details, so weit das Auge reicht

Außerdem macht ihr die Gesundheit zu schaffen. „Als Frau kann man nicht sein Leben lang restaurieren – schon gar nicht, wenn man allein ist.“ Die Arbeit ist körperlich schwer und auch die Tatsache, dass in der Wahrnehmung vieler Menschen Restaurieren nur mit Abbeizen und Streichen verbunden ist, bestärkt Tina Walter in ihrem Entschluss. Sie setzt alles auf eine Karte. Zu Ostern in diesem Jahr wird die Werkstatt zum Café um- und ausgebaut – mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Möbel mit Geschichte, in der großen Schrankwand Geschirr aus Großmutters Zeiten. Das Jugendstilbuffet neben der 60er Jahre-Kommode. Liebevolle Details, so weit das Auge reicht. Und dort, wo früher Tina Walters Hobelbank stand, prangt jetzt ein großes altes Sofa, das dem Raum einen unverwechselbaren Charme verleiht.

Die Individualität der Einrichtung und der Nachhaltigkeitsgedanke setzen sich auf Tina Walters kleiner Speisekarte fort. Genauso wie Regionalität und „zero waste“. Seit Mai hat sie dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet und bietet nun neben dem täglich frisch gebackenen Kuchen auch selbstgekochte Suppen an – Saisonal wechselnd. Neben Klassikern wie Großmutters Kartoffelsuppe, Tomatensuppe oder Rindfleischeintopf gibt es auch Rote-Beete-Suppe oder die mit Möhren-Kokos-Ingwer. Gegessen werden kann natürlich im Café – oder aber die Suppe wandert so wie sie ist im Einweckglas mit.

„Vom Garten auf den Tisch“ wäre ihr das Liebste. Soweit es machbar ist, setzt sie das um. Im eigenen Schrebergarten wachsen Obst, Gemüse und Kräuter. Dort leben auch ihre Bienen. Um den Klarzucker in ihren Kuchen zu reduzieren, will Tina Walter ihren Honig selber herstellen und hat dafür in diesem Jahr eine Imkerschule besucht. Jetzt hat sie noch einen zweiten, verwilderten Garten gepachtet, der naturnah gestaltet werden und als Bienengarten dienen soll. Sie würde dorthin später auch gern Kindergärten einladen, um nachfolgende Generationen für das Ökosystem zu sensibilisieren, zu zeigen, wo die Dinge herkommen. Seit Januar backt sie Brot aus selbst gezogenem Sauerteig, das es zu jeder Suppe dazu gibt. Sie lässt sich antreiben von dem Gedanken so viel wie möglich selbst herzustellen, so auch die Gemüsebrühe, die in ihren Suppen zum Einsatz kommt.

Die Eier in ihrem Kuchen stammen von den Hühnern ihres Vaters. In ihrem Dörrgerät macht sie Apfelringe und diesen Winter wird selbst Schokolade hergestellt. Ihre neueste Errungenschaft ist eine antike Röstmaschine, die sie auf dem Flohmarkt „gezockt“ hat. Der erste Röstversuch war spannend, jetzt hat sie den Dreh raus und röstet die Bohnen für ihren Kaffee selbst. Tina Walter mag es, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandeln, zu experimentieren. Wer ihre Suppen mitnehmen will, kann das auch im extra mit Siebdruck von ihr selbst gestalteten Stoffbeutel. „Letztens waren Leute hier, deren Kinder studieren. Die haben gleich eine ganze Ladung Suppen im Glas anstelle von Fünf-Minuten-Terrinen mitgenommen“, sagt Tina Walter und freut sich über solche Momente. Ob sie von ihrem kleinen Café leben kann? „Ich lebe“, sagt sie und lacht. Sie hat sich ihren Traum erfüllt. Und sie ist frei in ihrem Job, immer wieder Neues – Altes – auszuprobieren.

