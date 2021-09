Hoch hinaus am Trapez, waghalsig mit dem Feuer – aus Grundschülern werden Zirkusartisten

Großweitzschen

„Ich mache einen Spagat auf dem Seil“, sagt die achtjährige Anjali ganz stolz. Sie lernt diese Woche, genau wie ihre Mitschüler, nicht etwa Addieren, Schreibschrift oder flüssiges Lesen. Auf dem Stundenplan der Großweitzschener Grundschule stehen stattdessen Akrobatik, Feuerspucken und Zaubern. Aller vier Jahre gastiert der 1. Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich aus Wittenberg in Großweitzschen. So, dass alle Grundschüler einmal zu Artisten werden können.

Neun Trainerinnen und Trainer bringen den Mädchen und Jungen bei, wie man auf dem Seil tanzt, kleine Kunststücke mit Tauben einstudiert oder eigentlich streng geheime Zaubertricks zeigt. Unter gar keinen Umständen verraten Moritz und Kurt, was sie in den letzten drei Tagen gelernt haben. Die beiden Siebenjährigen, die erst am Wochenende ihren Schulanfang feierten, haben geschworen, die Zaubertricks für sich zu behalten. Nur so viel verraten sie: „Wir machen was mit Feuertüchern.“ Und? Wie kompliziert ist Zaubern? „Ein kleines bisschen schwierig“, sagt Moritz.

Zur Galerie So werden aus Grundschülern kleine Zirkusartisten

Mal so richtig rumblödeln – darauf freuten sich auch Moritz und Sophie. Die beiden gehören zur Clown-Gruppe. Während Moritz in die riesigen, roten Schuhe schlüpft, setzt sich Sophie einen roten Hut mit Blume auf den Kopf. Jeder für sich darf eine Quatsch-Nummer zeigen, aber auch gemeinsam wollen sie ihre Zuschauer zum Lachen bringen.

Mindestens genauso aufgeregt wie die Grundschüler, dass es endlich los geht, waren auch die Mitwirkenden des Projektcircus. Die Wittenberger konnten wegen der Corona-Pandemie viele Monate nicht machen, wofür ihr Herz schlägt: Artisten sein. Kurz bevor im Herbst letzten Jahres der erneute Lockdown ausgerufen wurde, reisten sie an einer Schule an. Eigentlich sollten sie dort mehrere Wochen bleiben. Nach einer Woche mussten sie aber wieder abreisen. Seitdem stand der Zirkus still. Jetzt geht es endlich auch für die Artisten wieder los.

Drei Vorführungen als krönender Abschluss

Schulleiterin Diana Hörnig mag, wie konzentriert ihre Schützlinge beim Zirkusprojekt mitwirken. Auch für sie ist es das erste Mal. Erst vor knapp zwei Jahren übernahm sie das Amt. Drei Wünsche konnten die Grundschüler im Vorfeld abgeben. Wollten sie lieber Zauberer, Clowns oder Akrobaten werden? „Wir haben dann versucht, allen Wünschen zu entsprechen“, sagt Diana Hörnig. Bei der achtjährigen Karina hat das geklappt. „Ich wollte unbedingt Seiltanz machen“, sagt sie. „Meine Schwester war auch mal hier an der Schule. Und sie hat auch Seiltanz gemacht.“ Jetzt balanciert sie auf dem Seil, die Arme gestreckt, in der rechten Hand hält sie einen Fächer. Bei ihrem Auftritt wird sie dann noch ein Kostüm tragen – ein Flamenco-Kleid. Und Mama und Papa schauen ihr von den Sitzbänken aus zu.

Bei drei Veranstaltungen zeigen die Mädchen und Jungen dann, was sie in der Woche gelernt haben. Am Donnerstag und Freitag, jeweils um 17 Uhr, sowie am Samstag um 10 Uhr. Eine Vorstellung dauert ungefähr zwei Stunden. Zuschauen darf jeder. Wichtig: Es gelten die 3-G-Regeln, außerdem muss bis zum Sitzplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Von Stephanie Helm