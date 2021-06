Hochkonjunktur auf den Trinkwasser-Baustellen der Region Döbeln

Döbeln

Das Bild passt zur Jahreszeit: Im Sommer herrscht traditionell Hochkonjunktur auf den zahlreichen Baustellen des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz. Rund 6,1 Millionen Euro will die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW) 2021 in ihre Trinkwasserinfrastruktur investieren. Eine Hausnummer. Doch spätestens seit die Bundesregierung die Herausforderungen der Wasserwirtschaft bis 2050 definiert hat, sind diese Investitionen unabdingbar. Es gilt, das Anlagevermögen so zu ertüchtigen, dass der Verband in der Lage ist, seinen Kunden auch in Zukunft maximale Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz war vergangene Woche auch Anlass, die Bürgermeister über die aktuellen und demnächst startenden Investitionen zu informieren.

Ausgewählte Investitionen Döbeln: Theodor-Kunzemann-Straße, Bauzeit: Mitte Juli bis Mitte September, Hauptleitung rund 200 Meter Hartha: Sonnenstraße, Bauzeit: bis Dezember, Hauptleitung rund 660 Meter, gleichzeitige Verlegung der Abwasserleitung, Vollsperrung Leisnig: Karl-Wagler-Straße bis Ende Juli, Hauptleitung 160 Meter Ostrau, Töllschütz: Ortsdurchfahrt, Bauzeit: Juli bis September, Hauptleitung 170 Meter, gleichzeitige Verlegung des Regenwasserkanals Waldheim: Breitscheidstraße, Bauzeit: bis Ende August, Hauptleitung 170 Meter, plus Hausanschlüsse, Vollsperrung

Rückblickend auf das Jahr 2020 zeigten sich bei der Investitionstätigkeit die Auswirkungen der Entwicklung bei den Bau- und Materialpreisen: Die Kosten steigen. Neben der Versorgungssicherheit der Wasserverbandskunden spielt die Qualität des Trinkwassers stets eine herausragende Rolle. So ging es im Bericht des Betriebsführers auch um die im Jahr 2020 durchgeführten Analysen des Lebensmittels Nummer 1, das zu den am häufigsten und strengsten kontrollierten gehört. 327 Proben wurden in den Wasserwerken, weitere 132 direkt an neuralgischen Stellen im Versorgungsnetz genommen und in akkreditierten Laboren unter die Lupe genommen. Diese Werte liegen etwa auf dem Niveau des Vorjahres – trotz Corona und den daraus über einen langen Zeitraum erschwerten Arbeitsbedingungen.

Pro Kopf-Verbrauch gestiegen

Die langanhaltende Trockenheit und Hitze im Sommer 2020 blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Wasserverluste. Es gab als Folge großer Spannungen im Erdreich etliche Rohrbrüche zu verzeichnen.Gestiegen ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch der Kunden: auf circa 97 Liter pro Tag. Im Vergleich zu 2012, wo der Wert bei unter 90 lag, ein Plus von neun Prozent. Insgesamt wurden 2020 circa 5,59 Millionen Kubikmeter Rohwasser aus den verschiedenen Wasserfassungen gewonnen und in den Anlagen der DOWW zu Trinkwasser aufbereitet. Das ist etwas mehr als im Jahr zuvor.Der Umsatz des Wasserverbandes ist 2020 mit rund 17,75 Millionen Euro stabil geblieben. Gestiegen ist hingegen der Materialaufwand. Der Jahresüberschuss 2020 liegt bei rund 890 000 Euro. Die Mittel werden genutzt, um weiter in eine sichere Trinkwasserversorgung zu investieren.

Löschwasserzisternen für Feuerwehren

Die Verbandsversammlung wurde zudem über ein Projekt informiert, mit dem die Veolia Wasser Deutschland GmbH die Kommunen bei der Löschwasserversorgung unterstützt. Ein Thema, das nicht zuletzt wegen der spürbaren klimatischen Veränderungen vielerorts von Interesse ist. Damit die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden eine Vorstellung bekommen, wie diese Unterstützung aussehen könnte, wurde durch die Veolia in Schmorren, einem Ortsteil der Gemeinde Ostrau, eine faltbare, flexible Löschwasserzisterne aufgebaut. Sie soll unter anderem den Feuerwehren zu Demonstrationszwecken zur Verfügung stehen.

Von Thomas Sparrer