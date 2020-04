Hochweitzschen: Coronafälle im Pflegeheim „Zum Falkennest“

Hochweitzschen

Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims „Zum Falkennest“ in Hochweitzschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. „Ein Bewohner, der das Pflegeheim zwingend für regelmäßig durchzuführende medizinische Behandlungen verlassen musste, hat sich vermutlich am Behandlungsort mit dem Virus infiziert und in seinem Wohnbereich weitergegeben“, erklärt Geschäftsführer Lars Werner.

Betroffen ist demnach das Pflegeheim „Zum Falkennest“, in dem etwa 39 pflegebedürftige Menschen betreut werden können. Der Behindertenbereich der „Die Brücke“ Wohnstätten gGmbH ist nicht betroffen. „Darüber sind wir sehr froh. Die Einschnitte für die Bewohner dort sind sowieso schon groß.“ So können sie beispielsweise nicht mehr in die Werkstätten gehen.

Andere Wohnbereiche nicht betroffen

„Gleich nach Bestätigung der Infektion dieses Bewohners mit dem Coronavirus haben wir in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt unsere Kooperationspartner über den Fall in Kenntnis gesetzt, so dass diese ihre eigenen Schutzmaßnahmen überprüfen und erforderlichenfalls anpassen konnten“, so Werner weiter. „Durch konsequentes Personalmanagement und Einhaltung aller Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist es uns gelungen, eine weitere Verbreitung auf andere Wohnbereiche der Einrichtung zu vermeiden.“

Restrisiko bleibt

Die derzeitige Situation fordert Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige in besonderem Maße. In einer Gemeinschaftseinrichtung, wie das Pflegeheim „Zum Falkennest“ eine ist, kommt man sich zwingend nah. Schon vor Erlass der Allgemeinverfügungen des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurden deshalb die bestehenden Hygienestandards erhöht und die Kontakte der Bewohner auf ein Minimum reduziert, heißt es aus der Geschäftsleitung. „Das heißt, dass nur noch unbedingt erforderliche medizinische und therapeutische Maßnahmen einen Kontakt mit Dritten rechtfertigen.“ Trotz aller Vorkehrungen: Ein Restrisiko bleibt.

Situation bessert sich

„Wir haben bis hierhin aber einen guten Weg beschritten“, erklärt Lars Werner. „Durch konsequentes Personalmanagement und Einhaltung aller Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist es uns gelungen, eine weitere Verbreitung auf andere Wohnbereiche der Einrichtung zu vermeiden.“ Erste Erfolge sind bereits zu erkennen: Die gesundheitliche Situation bessert sich und erste Mitarbeiter konnten nach ihrer Quarantäne wieder zurückkehren.

„Mitarbeiter kriechen auf dem Zahnfleisch“

Vor allem die Mitarbeiter des Pflegeheims leisten derzeit enorme Arbeit. „Die Mitarbeiter kriechen auf dem Zahnfleisch. Personalausfälle, die durch die erforderlichen Quarantänemaßnahmen entstehen, müssen durch verlängerte Schichten kompensiert werden. Noch dazu tragen Mitarbeiter Schutzanzug und Schutzmaske, was die sowieso schon körperlich harte Arbeit noch schwieriger macht“, weiß Lars Werner. „Ganz abgesehen davon stellen unsere Mitarbeiter immer wieder ihre eigenen Ängste zum Wohle der Bewohner zurück.“ Unterstützung erhalten sie durch Mitarbeiter eines Personaldienstleisters. Ebenso mussten gewohnte Arbeitsabläufe wegen der Einrichtung einer kleinen „Isolierstation“ verändert werden. Aber auch die Bewohner sind besorgt und leiden zum Teil unter einer Art „Lagerkoller“. Gewohnte soziale Kontakte, wie Angehörige, Therapeuten, Fußpflege oder Friseur fehlen.

Vorwürfe werden laut

Die Mitarbeiter des Pflegeheims ebenso wie die Geschäftsleitung werden derweil auch mit Vorwürfen aus der Bevölkerung konfrontiert. Man hätte die Geschehnisse geheim gehalten, heißt es da. „Vom ersten Tag an, wo die Infektion eine Rolle spielte, haben wir das Gesundheitsamt und alle anderen Stellen informiert“, erklärt der Geschäftsführer.

Wie viele Personen konkret betroffen sind oder waren, will die Geschäftsleitung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Auch das Landratsamt Mittelsachsen äußert sich nicht zu einzelnen Einrichtungen beziehungsweise Erkrankungsfällen, erklärt dessen Pressesprecher André Kaiser auf Nachfrage.

Von Stephanie Helm